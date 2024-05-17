Полезное
· 16+ · Анастасия Есикова

Менеджеры по продажам - разновидности и особенности

Подписаться в Telegram

Менеджер по продажам, как показал опрос ВЦИОМ и Национального агентства развития квалификаций, является самой востребованной профессий в нашей стране. В данный момент компании из различных секторов экономики ищут почти 120 тысяч специалистов этого профиля. А по мнению экспертов портала HR Monitor, менеджеры по продажам входят и в список самых высокооплачиваемых работников в России. О том, почему настолько высок на них спрос кадровом рынке и в каких сферах менеджеры зарабатывают больше всего, мы расскажем в этой статье.

Менеджер по продажам B2B

B2B – это аббревиатура выражения «business-to-business», которое дословно переводится как «бизнес для бизнеса». То есть торговые отношения между компаниями. В этом сегменте меньше и продавцов, и покупателей, решения о приобретении товаров или услуг принимаются месяцами, а суммы сделок исчисляются порой миллионами. Менеджеры, работающие в этой сфере, должны анализировать сложные бизнес-процессы, происходящие в компании клиентов, и выстраивать долгосрочные отношения с ними. Поэтому заработная плата менеджера по продажам B2B может достигать 300000-450000 рублей в месяц.

Менеджер по продажам оборудования

В его обязанности входит не только поиск новых клиентов и формирование коммерческих предложений, но и консультации по техническим характеристикам и параметрам оборудования, правилам его эксплуатации и технического обслуживания, а также участие в отраслевых форумах, выставках, семинарах. Поэтому будущий сотрудник должен иметь высшее техническое образование и быть готовым к частым командировкам. Кроме того, многие работодатели на эту должность рассматривают только соискателей, владеющих английским или немецким языком хотя бы на разговорном уровне. В среднем менеджеры по продаже оборудования получают 195000 рублей, но некоторые работодатели, как, например, «Турборэнд», «Электропривод Нпц 21», «Эколайф», ITEMI, обещают зарплату более 300 тысяч рублей в месяц.

Менеджер по продажам автомобилей

Менеджеры работают как с холодной базой, рассылая коммерческие предложения потенциальным клиентам и лизинговым компаниям, участвуют в маркетинговых мероприятиях марки и выезжают к клиентам на переговоры, так и осуществляют непосредственную презентацию автомобилей, проводят тест-драйвы и готовят все необходимые документы и договоры для посетителей автосалонов. Как правило, работодатели на эту должность готовы рассмотреть соискателей с водительским удостоверением категории «В», знающих устройство автомобилей и нацеленных на результат. А вот опыт работы и образование имеют второстепенное значение.

На уровень оплаты труда специалистов влияет не только выполнение плана, но и расположение автосалона (к примеру, в Москве, Санкт-Петербурге работодатели платят больше, чем в регионах), а также сегмент продаваемых автомобилей. Поэтому зарплата менеджеров по продажам машин колеблется от 45000 до 500000 рублей в месяц.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»

Новости России

23 минуты назад

Клиентам билайна, пользующимся услугами банка ВТБ, стал доступен уникальный сервис «живой баланс» в ВТБ Онлайн

сетка от насекомых на воздуховод

Новости Казани

16 часов назад

Дмитриенко сожалеет, что подставил фигуристку Валиеву

Полезное

2 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

проштробить стены под проводку цена в Екатеринбурге

Новости Татарстана

16 часов назад

Доцент КФУ рассказал, какая погода будет в Татарстане в ближайшие дни

Новости Казани

15 часов назад

В Казани возведут новую дорогу от ул. Родины до Зорге

Новости Татарстана

день назад

В РТ ожидается от -7 до +18 градусов

Новости Татарстана

15 часов назад

В «Нижнекамскнефтехиме» во время испытаний произошел взрыв

Новости Татарстана

день назад

Талибы* прибыли в Казань
Новости Татарстана
день назад

В РТ запустят сухопутный зерновой хаб

В РТ запустят сухопутный зерновой хаб

Новости Казани

3 минуты назад

Казанцы на сутки останутся без воды

Интересное в Казани

день назад

Весенний подарок от «Галамарта» всем покупателям: любой второй товар – всего за 1 рубль в магазинах сети!

Новости Казани

13 минут назад

Верховный суд РТ снизил срок бывшему замглавы МЧС РТ Олегу Степущенко

Новости Татарстана

час назад

В Казани не поддержали комплекс по пиролизу иловых осадков
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
6 дней назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Казани

15 часов назад

В Казани на ул. 2-й Туринской до конца мая ограничат движение

Новости Казани

16 часов назад

Турпоток на майские праздники в Казанском Кремле за год стал больше на 52%

Новости Казани

17 часов назад

В Казани восстановят комплекс Казанского Богородицкого монастыря
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни