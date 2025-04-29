«Лукойл Информ» - о компании, факты в цифрах, аналитика данных и искусственный интеллект

Компания «Лукойл Информ» является важным участником российского рынка компаний, обеспечивающих поддержку и развитие информационных технологий в нефтегазовой отрасли. Будучи дочерним предприятием одного из крупнейших производителей нефти и газа в России — компании «Лукойл», «Лукойл Информ» играет ключевую роль в диджитализации процессов, автоматизации бизнес-процессов и внедрении инновационных технологий для повышения эффективности работы компании и ее дочерних структур.

О компании «Лукойл Информ»

«Лукойл Информ» (https://lukoil-inform.ru/) была основана с целью предоставления качественных IT-услуг и решений, позволяющих улучшить не только внутренние процессы компании, но и управлять большими объемами данных, которые генерируются в результате ее деятельности. В условиях постоянно меняющегося рынка, всем компаниям необходимо адаптироваться к новым технологиям и требованиям. Это стало одной из ключевых задач «Лукойл Информ».

Одним из основных направлений работы компании является разработка и внедрение программного обеспечения, которое призвано оптимизировать внутренние бизнес-процессы, включающие системы учета и анализа данных, инструменты для управления проектами, а также решения для мониторинга производственных процессов. Автоматизация этих процессов позволяет не только снизить затраты, но и значительно ускорить обработку информации.

Важной частью деятельности «Лукойл Информ» является работа по обеспечению информационной безопасности. В современном мире, где кибератаки и утечки данных стали обычным делом, защита корпоративных данных становится первоочередной задачей. Компания активно разрабатывает и внедряет системы защиты информации, включая шифрование данных, системы обнаружения вторжений и решения для обеспечения сетевой безопасности. Это позволяет гарантировать высокую степень защиты как коммерческой, так и технологической информации, что крайне важно для стабильной работы такого гиганта, как «Лукойл».

Факты о «Лукойл Информ» в цифрах

В ноябре 2020 года «Ростелеком» приобрёл 50,1% доли в ООО «Лукойл Информ» через свою дочернюю компанию «Башинформсвязь» . В мае 2023 года «Лукойл» завершил продажу оставшихся 49,9% доли в компании «Информ» (новое название) «Ростелекому». Это решение соответствовало стратегии «ЛУКОЙЛа» по оптимизации бизнес-процессов и сокращению непрофильной деятельности.

После завершения сделки «Ростелеком» создал на базе компании «Информ» Центр компетенций по цифровому развитию компаний нефтегазового сектора, с которым «ЛУКОЙЛ» продолжает сотрудничество.

Аналитика данных и искусственный интеллект

Не менее важным аспектом деятельности компании является внедрение больших данных и аналитики. Используя достижения в области обработки данных, «Лукойл Информ» разрабатывает решения, которые позволяют проводить глубокий анализ производительности, выявлять узкие места в бизнес-процессах и предсказывать будущие события. Это позволяет не только сократить временные затраты, но и принимать более взвешенные управленческие решения, основываясь на количественных данных и аналитических выводах.

Компания также активно участвует в разработке и внедрении решений на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. Эти технологии открывают новые горизонты в автоматизации процессов, повышая производительность и снижая вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором. Так, автоматизированные системы могут помочь в оптимизации маршрутов доставки, планировании ресурсов и многом другом, что дополнительно повышает эффективность всей структуры «Лукойл».

Долгосрочные инвестиции в исследования и разработки, а также активное сотрудничество с ведущими международными IT-компаниями позволяют «Лукойл Информ» оставаться на первых позициях технологического процесса. Вложение ресурсов в новые направления, такие как облачные технологии, открывает новые возможности как для самой компании, так и для всей нефтегазовой отрасли в целом.

Полезная информация для самостоятельного изучения:

Дмитриева С. В. Применение современных технологий и методов аналитики данных в управлении человеческими ресурсами для повышения эффективности бизнес-процессов. Екимова Я. С. Анализ удовлетворённости студентов учебным процессом с использованием Python и интерактивной визуализации данных //Постулат. – 2025. – №. 1 январь. Король А. Д., Бушманова Е. А. Искусственный интеллект в зеркале образования: проблема диалога //Высшее образование в России. – 2025. – Т. 34. – №. 2. – С. 125-135. Карпов О. Э. и др. Прозрачный искусственный интеллект для медицины //Врач и информационные технологии. – 2025. – №. 2. – С. 4-11. Киселкина О. В. Инновационные подходы к процессам подбора и отбора персонала в организациях //Региональный экономический журнал. – 2025. – №. 1. – С. 64-70.

Вывод

В заключение стоит отметить, что «Лукойл Информ» не только обеспечивает внутренние нужды компании «Лукойл», но и формирует передовые практики в области IT для российской нефтегазовой отрасли. Непрерывное развитие, адаптация к новым условиям и внедрение инновационных технологий делают компанию важным игроком на рынке IT-услуг. В условиях глобальной конкуренции и ускоряющихся технологических изменений, «Лукойл Информ» будет продолжать играть ключевую роль в трансформации не только своей головной компании, но и всего сектора в целом, готовя его к вызовам будущего.