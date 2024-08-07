Лучшие HRM-системы 2024 - как выбрать подходящий софт для компании
Уследить за всеми кадровыми процессами в компании часто бывает непросто. Сотрудники HR-отделов используют для этого специализированный софт, объединяемый в категорию HRMS. В таких программах можно вести все процессы, связанные с персоналом - от найма до распределения зарплаты.
Что такое HRM-системы, зачем они требуются
Под этим названием понимается комплекс программ, которые требуются для управления персоналом. Они выполняют такие функции, как:
- набор персонала;
- расчёт заработной платы;
- отправка на обучение;
- контроль присутствия.
Все эти стороны позволяет контролировать одна система - и это очень удобно.
Где их можно применять
Главная сфера применения - в отделах кадров различных компаний, от малых до крупных. При этом разные решения могут предназначаться для различных по масштабу фирм.
Преимущества HRM-систем
У таких программ есть несколько больших преимуществ:
- упрощение работы кадрового отдела;
- учёт всех деталей деятельности конкретного сотрудника;
- повышение эффективности и производительности;
- лёгкий поиск подходящих кадров.
Например, массовый подбор персонала Skillaz существенно упрощает найм работников, если вам требуется сразу много людей. Кроме того, система помогает им с карьерным ростом.
Рейтинг софта на 2024 год
Вот несколько самых популярных программ на 2024 год.
Skillaz
Им доверяют крупнейшие отечественные компании - такие, как: Пятерочка, Перекресток, ГК Самолет, Росатом. Программа универсальна и может применяться в любой фирме. Но для неопытных кадровиков может быть сложной.
Talantix
Освобождает достаточно времени - по некоторым данным, до 30%. Кроме того, экономит и бюджет. Однако тоже может быть сложной.
Моя команда
Контролирует все сферы работы предприятия - обучение сотрудников, их наём, заработные платы. Есть мобильное приложение. Но тестовый период короткий.
Сбис Staff
Имеет много функций - вплоть до выдачи электронных подписей. Но может запутать новичков наличием двух отдельных приложений.
ELMA365 КЭДО
Предлагает широкие возможности для автоматизации. Но подходит только крупным компаниям.
Таких цифровых решений много - и все они имеют свои преимущества. Выбрать подходящую для вашей фирмы можно исходя из её предназначения и функциональности. Кроме того, можете обратить внимание на бесплатный тестовый период, его наличие (либо отсутствие) и продолжительность.