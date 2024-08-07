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· 16+ · Анастасия Дмитриева

Лучшие HRM-системы 2024 - как выбрать подходящий софт для компании

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Уследить за всеми кадровыми процессами в компании часто бывает непросто. Сотрудники HR-отделов используют для этого специализированный софт, объединяемый в категорию HRMS. В таких программах можно вести все процессы, связанные с персоналом - от найма до распределения зарплаты.

Что такое HRM-системы, зачем они требуются

Под этим названием понимается комплекс программ, которые требуются для управления персоналом. Они выполняют такие функции, как:

  • набор персонала;
  • расчёт заработной платы;
  • отправка на обучение;
  • контроль присутствия.

Все эти стороны позволяет контролировать одна система - и это очень удобно.

Где их можно применять

Главная сфера применения - в отделах кадров различных компаний, от малых до крупных. При этом разные решения могут предназначаться для различных по масштабу фирм.

Преимущества HRM-систем

У таких программ есть несколько больших преимуществ:

  • упрощение работы кадрового отдела;
  • учёт всех деталей деятельности конкретного сотрудника;
  • повышение эффективности и производительности;
  • лёгкий поиск подходящих кадров.

Например, массовый подбор персонала Skillaz существенно упрощает найм работников, если вам требуется сразу много людей. Кроме того, система помогает им с карьерным ростом.

Рейтинг софта на 2024 год

Вот несколько самых популярных программ на 2024 год.

Skillaz

Им доверяют крупнейшие отечественные компании - такие, как: Пятерочка, Перекресток, ГК Самолет, Росатом. Программа универсальна и может применяться в любой фирме. Но для неопытных кадровиков может быть сложной.

Talantix

Освобождает достаточно времени - по некоторым данным, до 30%. Кроме того, экономит и бюджет. Однако тоже может быть сложной.

Моя команда

Контролирует все сферы работы предприятия - обучение сотрудников, их наём, заработные платы. Есть мобильное приложение. Но тестовый период короткий.

Сбис Staff

Имеет много функций - вплоть до выдачи электронных подписей. Но может запутать новичков наличием двух отдельных приложений.

ELMA365 КЭДО

Предлагает широкие возможности для автоматизации. Но подходит только крупным компаниям.

Таких цифровых решений много - и все они имеют свои преимущества. Выбрать подходящую для вашей фирмы можно исходя из её предназначения и функциональности. Кроме того, можете обратить внимание на бесплатный тестовый период, его наличие (либо отсутствие) и продолжительность.

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