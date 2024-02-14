Корм Холистик Альма - это качественный корм для собак, изготовленный из натуральных ингредиентов, которые обеспечивают сбалансированное питание вашему питомцу. Одной из ключевых особенностей этого корма является его состав, включающий натуральные мясные компоненты, злаки, овощи и фрукты, а также витамины и минералы. До 80 процентов корма составляет натуральное мясо, что делает его основной источник питания. Корм также содержит овсянку, рис, батат, чечевицу и другие ингредиенты, за исключением кукурузы и пшеницы. Это позволяет сохранить все необходимые витамины и минералы, которые способствуют крепкому иммунитету, здоровой коже и красивой шерсти у вашего питомца.

Линейка кормов Холистик Альма (подробнее тут) включает в себя разнообразные вкусы, чтобы удовлетворить вкусы любой собаки. Вы можете выбрать говядину с кабачком и морковью, ягненка с тыквой и кабачками, курицу с яблоком и морковью, а также множество других вкусов. Это позволяет разнообразить рацион вашего питомца и предоставить ему полноценное и вкусное питание.

Преимущества корма Холистик Альма:

1. Монобелковые: каждый вкус корма содержит только один источник животного белка. Это важно для собак с пищевой непереносимостью или аллергиями.

2. Изготовлены из натурального сырья по стандарту качества human grade. Это значит, что корм изготавливается из тех же ингредиентов, которые используются для производства пищи для людей, что гарантирует его высокое качество.

3. Беззерновая формула: корм не содержит зерновых, что особенно важно для собак с пищевой непереносимостью или чувствительным пищеварением.

4. Без сои, ГМО, искусственных консервантов и красителей. Корм Холистик Альма создан с учетом потребностей здоровья и благополучия собаки, поэтому в нем нет вредных добавок и искусственных компонентов.

5. Клетчатка для комфортного пищеварения: добавленная в состав корма клетчатка помогает собаке поддерживать здоровый пищеварительный процесс.

6. Омега-3 и -6 жирные кислоты: эти жирные кислоты не только способствуют здоровой коже и красивой шерсти, но и укрепляют иммунитет вашего питомца.

7. Овощи и фрукты: такие компоненты, как овощи и фрукты, являются естественными источниками углеводов, антиоксидантов и природных витаминов, которые поддерживают здоровье и восполнение необходимых питательных веществ.

Корм Холистик Альма - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить своего питомца полноценным и качественным питанием. Сочетание натуральных ингредиентов, отсутствие вредных добавок и богатый вкусовой ассортимент делают этот корм идеальным выбором для вашей собаки. Приобрести корм Холистик Альма вы можете в Petshop.