Какие преимущества дает гражданство Румынии: отзывы, обзор обсуждений

С того момента, когда Румыния вошла в состав Европейского союза, она стала более интересной для иностранцев. Многие люди интересуются вопросом оформления гражданства в этом государстве. У каждого для этого свои причины. Начнем с того, что на данный момент наблюдается стабилизация политической и экономической ситуации в стране, увеличивается уровень заработной платы, у граждан появляется больше возможностей.

Преимущества оформления румынского паспорта

Среди клиентов 2eu.in отзывы о гражданстве Румынии занимают первое место по упоминаемости миграционных направлений. Иностранец, который получил гражданство Румынии, может претендовать на те же права, которые имеют жители Европейского союза. В данном случае стоит отметить:

Свободу путешествий. Румынский паспорт предоставляет возможность посетить любую страну ЕС без оформления визы. Это касается и некоторых других государств мира. Список безвизовых стран можете уточнить перед своей поездкой.

Возможность проживания в одной из стран ЕС. Если у вас возникнет желание, можете выбрать для проживания другое европейское государство. При наличии румынского гражданства пребывание в любой стране Европейского государства не ограничивается какими-либо временными рамками.

Качественные медицинские услуги. Европейская медицина славится своим высоким качеством. В клиниках используется передовое медицинское оборудование, работают хорошие врачи, для лечения применяются эффективные препараты. За медицинскими услугами можете отправиться в любую страну ЕС.

Румынский паспорт предоставляет возможность трудоустройства в одну из компаний ЕС. Вы сможете получать не только хорошую заработную плату, но и построить успешную карьеру. Если предпочитаете работать на себя, в Евросоюзе предлагаются хорошие условия для ведения коммерческой деятельности. Налоговые ставки здесь вполне лояльные. Многие государства оказывают поддержку предпринимателям.

Особенности оформления румынского гражданства

Для достижения своей цели можно пойти двумя путями. Первый – оформление гражданства посредством натурализации. Это программа, предполагающая легальное проживание иностранного гражданина в Румынии на протяжении восьми лет.

Второй – репатриация. Принять участие в этой программе могут иностранцы, которые обладают румынскими корнями. Этот факт нуждается в документальном подтверждении. Получить гражданство можно за 14 месяцев. К преимуществам репатриации следует отнести отсутствие необходимости сдавать экзамен на знание румынского языка, истории и культуры страны.