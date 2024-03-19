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· Наталия Лапаева

Какие пироги можно в пост

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В 2024 году Масленица приходится на воскресенье 17 марта. Это последний день масленичной недели, когда вдоволь наедаются блинами перед долгим ограничением, потому что уже с понедельника 18 марта начинается Великий пост. Это время физического и духовного воздержания, духовной работы над собой, переосмысления. Пост длится 40 дней, по окончанию православные отмечают светлый праздник Пасхи, в этом году она будет 5 мая.

Если Масленица известна блинами, а Пасха куличами, то про еду в пост все намного скромнее. Кстати, многие удивляются, можно ли в пост есть пироги? Можно, но есть нюансы!

Можно ли пироги в пост?

Пироги на Руси занимали особое место, это центральное блюдо исконно-русской кухни. Они полностью отвечают образу жизни русского народа: есть свадебные, поминальные, в ежедневной трапезе и даже постные.
Пост – такой же эпизод в жизни православного, как и многие другие даты и события, только с известными ограничениями по еде. Поэтому люди адаптировали привычное скоромное кушанье под постное, уместное в Великий пост.

Варианты пирогов для поста

Естественно, что пироги в пост должны быть постными, т.е. приготовленными без использования продуктов животного происхождения (мясо, сливочное масло и жиры, яйца).

Сразу же вопрос – что выбрать в качестве начинки, чтобы не нарушить ограничения Великого поста тем, кто постится?

Повара кулинарии «Сытый кролик» знают десятки вкусных рецептов и делятся самыми популярными вариантами – какие пироги можно в пост!

Постный пирог с капустой

Классика русской постной кухни – сытные пироги с капустой. В составе мука, лук, дрожжи, масло растительное, сахар, соль и капуста. Единственное отличие от обычных скоромных – в составе теста нет куриного яйца.
На вкус постные пироги с капустой практически такие же, как обычные: мягкие, ароматные, сытные.

Пирог с капустой и грибами

Этот вариант начинки более сытный и гастрономический изысканный. Немного шампиньонов в пироге дадут грибной аромат. Так вкусно, что хочется еще!

Пирог с курагой

Часто постные пироги в пост начиняют сухофруктами, к примеру, размоченной курагой. Богатая микро- и макроэлементами курага поддерживает организм во время скудного рациона.

Пирог с яблоком и вишней

Начинка из яблок и вишни – это настоящее пиршество для сладкоежек! Приготовленные яблоки дают сладость, а вишня сбалансированную кислинку.
Кстати, такой пирог часто пекут большим и открытым.

Пусть ваш стол и в Великий пост будет вкусным и полезным, постные пироги помогут насытиться и не забыть о главном: внутренней работой над собой.

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