Международный бизнес использует благоприятные условия работы в Белизе. Юрисдикция пользуется популярностью благодаря наличию положительной коммерческой репутации, сформированной на основе соблюдения стандартов налоговой прозрачности, в сочетании с льготной поддержкой коммерческих структур.

Законодательная база и экономическая среда Белиза

Белиз – юрисдикция, расположенная на востоке Центральной Америки. Имеет границу с Гватемалой и Мексикой, а также выход в Карибское море. Страна стала одним из популярных оффшорных центров благодаря стабильной правовой системе и благоприятному бизнес-климату. Она демонстрирует устойчивый экономический рост. Уже к 2025 году ВВП Белиза составит более 3.2 млрд. USD.

Правовую база оффшорного сектора Белиза составляют законы:

О международных коммерческих компания - определяет порядок создания и функционирования глобальных компаний.

О международных ООО - регулирует деятельность компаний.

Об экономическом присутствии - устанавливает требования для определенных категорий компаний.

Тем, кто интересуется возможностями открытия бизнеса за рубежом, стоит обратить внимание на Белиз и другие популярные юрисдикции. Более подробно — тут: можно открыть даже из Казани, не покидая страну.

Выбор бизнес-структур в Белизе

В Белизе предприниматели могут выбрать организационно-правовую форму компании. Наиболее востребованными являются IBC и LLC.

IBC в Белизе

Данная форма организации предназначена для международной коммерческой деятельности без права на работу на местном рынке. Ее особенности:

льготы по уплате налогов на доходы;

минимальные требования к управлению;

отсутствие валютного контроля.

Требования к регистрации:

наличие акционера и директора (минимум по одному) из любой юрисдикции (возможность использования номинальных представителей);

стандартный уставный капитал от 50 тыс. USD (без необходимости оплаты);

необходимость наличия местного зарегистрированного офиса и агента.

Публичные реестры акционеров/директоров закрыты. Доступ к информации возможен по официальному запросу компетентных органов.

Услуги регистрации бизнес-структуры в форме IBC обойдутся в сумме от 2750 USD. Стоимость продления коммерческого присутствия составляет от 1850 USD в год.

LLC в Белизе

Регистрация бизнес-структуры в формате LLC проводится при соблюдении базовых условий:

минимум один участник (юрисдикция и статус лица значения не имеет), он может брать на себя функцию управляющего;

обязательный местный юридический адрес (оформляет агент);

наличие операционного соглашения, которое определяет правила функционирования компании;

отсутствие обязательств по формированию уставного капитала.

LLC используется как инструмент защиты бенефициарных активов. Преимущества структуры:

материальная ответственность участников бизнеса ограничена размером вложенных в структуру активов;

возбуждение судебных претензий само по себе не дает доступа к активам компании;

отсутствие публичных реестров с информацией;

распределение активов в соответствии с условиями, закрепленными во внутреннем соглашении.

Стоимость регистрации бизнеса в формате LLC составляет от 2950 USD. Продление работы компании обойдется от 1950 USD.

Как открыть компанию в Белизе

Процесс регистрации бизнес-структуры в юрисдикции проходит поэтапно:

1. Делается выбор организационно-правовой структуры компании.

2. Ведется сбор и подготовка документации (учредительная информация и данные бенефициаров).

3. Составление и передача на рассмотрение заявления на регистрацию (запрос делает регистрационный агент).

4. Ожидание рассмотрения (от 5 дней).

5. Получение одобрения запроса и подтверждающего свидетельства.

Для сохранения данных бенефициарных собственников разрешено привлечение номинальных владельцев и акционеров. Процедура открытия компании может быть выполнена дистанционно через агента.

Налоговые условия для компаний в Белизе

В юрисдикции действуют упрощенные фискальные требования для международных компаний. Регистрация оффшора в Белизе с нулевыми налогами возможна при условии подтверждения резидента другой страны, соответствия лимитам размера прибыли (до 37.5 тыс. USD для бизнеса и торговли) и деятельности исключительно на глобальном рынке.

Ведение финансовой отчетности

IBC и LLC в Белизе должны вести бухгалтерский учет и хранить финансовые отчеты. Доступ к документам возможен только через официальный запрос.

Аудит обязателен только для компаний, которые ведут бизнес на территории Белиза или попадают под требования экономического присутствия. Для большинства международных структур аудит не требуется. Отчетность в государственные органы также не предусмотрена, если компания не осуществляет операции внутри страны.

Требования к экономическому присутствию

С начала 2024 года введено требование по ежегодной отчетности ESR. Обязанность касается следующих видов деятельности:

финансовые услуги;

холдинговая деятельность;

управление интеллектуальной собственностью;

другие регулируемые направления бизнеса.

В отчете фиксируется:

место ведения бизнеса в Белизе;

наличие ресурсов в юрисдикции (офис и персонал);

наличие локального управления.

Условия по защите активов

Защита информации о владельцах компаний реализуется через закрытую систему реестров, доступ к которым возможен только по официальному международному запросу. Законодательство предусматривает строгую изоляцию корпоративных активов от личных обязательств владельцев, в том числе ограничения на признание иностранных судебных решений.

Белиз выполняет обязательства по стандарту автоматического обмена информацией CRS (касается только компаний с налоговыми резидентами стран, подписавших соглашение). Структуры, которые не ведут деятельность на территории страны, освобождаются от внутренней финансовой отчетности и сохраняют конфиденциальность в соответствии с местным законодательством.

Открытие корпоративного счета в Белизе

Услуги регистрации корпоративного счета в юрисдикции предоставляют местные и международные финансовые учреждения.

Требуемый пакет документов:

учредительные документы компании;

информация о директорах и акционерах;

данные о бизнесе и происхождении капитала.

Альтернативой традиционным банкам выступают криптобанки и цифровые финансовые платформы с дистанционным доступом.