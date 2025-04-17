Как заменить подшипники в стиральной машине: пошаговая инструкция

Если из вашей стиральной машины доносится неприятный гул, вибрация стала сильнее, а бельё после стирки влажное — возможно, пришло время заменить подшипники. Эта деталь играет решающую роль в работе барабана, и её износ — не редкость. Очень часто пользователи сталкиваются с вопросом, стоит ли браться за ремонт самостоятельно или всё-таки обратиться к специалистам. Для жителей Москвы и Подмосковья сервисный центр, который занимается исключительно ремонтом стиральных машин, можно найти в интернете. Но если вам по душе самостоятельный подход, расскажем, как провести замену подшипников своими руками.

Как определить неисправность подшипников

Симптомы и диагностика

Первое, что должно насторожить — посторонние звуки во время отжима. Скрежет, визг, громкое гудение — признаки, что подшипники износились и требуют замены. Ещё одна характерная особенность: барабан начинает люфтить, если прокрутить его рукой, ощущается нехарактерная свобода движения или даже биение. С течением времени из-под машины может появиться влага, что свидетельствует о нарушении герметичности сальника, а значит, вода начала попадать на подшипники и ускоряет их разрушение.

Проверить подшипники просто: откройте люк, прокрутите барабан рукой — если слышен гул или шуршание, а также чувствуется люфт, скорее всего, требуется замена. Не откладывайте ремонт: изношенные подшипники могут привести к поломке барабана, вала и даже корпуса.

Какие инструменты и запчасти понадобятся

Необходимый набор для замены

Перед началом работ подготовьте всё необходимое. Заменить подшипники без специального инструмента проблематично, поэтому заранее соберите комплект:

Набор отвёрток (крестовая, плоская)

Гаечные ключи и головки (желательно с трещоткой)

Плоскогубцы, пассатижи

Молоток, выколотка (или деревянная палочка)

Съёмник для подшипников (если есть в наличии, пригодится)

Жидкость WD-40 для снятия заржавевших деталей

Новый комплект подшипников и сальник, подходящие именно для вашей модели машины

Герметик (для некоторых моделей)

Перчатки и чистая ветошь

Обратите внимание: для разных марок и моделей стиральных машин особенности конструкции могут отличаться. Перед разборкой рекомендуется найти техническую схему или инструкцию. Все элементы должны быть подобраны строго по артикулу, иначе возможны перекосы и преждевременный износ.

Пошаговая инструкция по замене подшипников

Этап 1. Подготовка и отключение

Отключите машину от сети и перекройте воду. Аккуратно отсоедините шланги подачи и слива, чтобы избежать протечек. Передвиньте устройство так, чтобы был обеспечен свободный доступ со всех сторон. Снимите верхнюю крышку, затем заднюю панель, открутив фиксирующие винты.

Этап 2. Разборка стиральной машины

Последовательно отсоединяйте элементы: лоток для порошка, панель управления, фронтальную панель. Не забудьте сфотографировать или пометить расположение проводов для обратной сборки. Далее снимите противовесы и ремень, отсоедините амортизаторы и пружины, чтобы извлечь бак из корпуса.

Бак чаще всего состоит из двух половин, соединённых болтами или защёлками. Разберите его, аккуратно отделяя части, не применяя излишней силы, чтобы не повредить пластик. Извлеките барабан, постарайтесь не царапать поверхность.

Этап 3. Демонтаж старых подшипников

Оцените состояние старых подшипников и сальника. При явных признаках износа или коррозии меняйте весь комплект. Сальник извлекается плоской отвёрткой. Старые подшипники выбиваются молотком через выколотку по внешней обойме, действуйте аккуратно, чтобы не деформировать посадочные места.

Если подшипник «прикипел», используйте WD-40, дайте жидкости подействовать несколько минут. После демонтажа тщательно очистите посадочные гнёзда от грязи, ржавчины и остатков прежнего смазочного материала.

Этап 4. Установка новых подшипников и сборка

Вставьте новые подшипники с помощью деревянной палочки или оправки, аккуратно простукивая, чтобы элементы вошли плотно, но не перекосились. Сальник устанавливается после подшипников, его резиновая кромка смазывается техническим вазелином или специальной смазкой, чтобы предотвратить преждевременный износ.

Соберите бак, проконтролируйте плотность соединения, при необходимости обработайте стык герметиком. Вставьте барабан, закрепите его, наденьте ремень. Далее возвращайте на место все элементы в обратном порядке, не забывая подсоединять провода по сделанным ранее снимкам. Убедитесь, что все детали установлены правильно, и затяните крепления.

Советы по продлению службы подшипников

Полезные рекомендации

Не перегружайте барабан — избыточный вес ускоряет износ подшипников.

Используйте только специальные моющие средства для автоматических машин, так как обычные порошки способствуют образованию накипи.

Проверяйте и очищайте манжету люка; если она пропускает воду, вовремя заменяйте для предотвращения попадания влаги на подшипники.

Раз в полгода выполняйте профилактическую чистку отсека для порошка и сливного фильтра.

Следите за звуками во время работы устройства: если что-то изменилось — реагируйте своевременно.

Небрежное отношение к технике приводит к дорогостоящим ремонтам. Заменив подшипники по инструкции, вы вернёте стиральной машине прежнюю работоспособность и тишину. А если не уверены в своих силах или не хочется рисковать, всегда можно обратиться за ремонтом стиральных машин, чтобы мастера выполнили сервис быстро и качественно у вас дома.