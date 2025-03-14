Как выбрать выгодный оффер в партнёрке кредитных карт

Желание людей оформить кредитную карту неистребимо, поэтому финансовая вертикаль в арбитраже — одна из наиболее прибыльных и конкурентных. Кредитка позволяет прожить до зарплаты, совершить крупную покупку или воспользоваться акцией с ограниченным сроком действия. Банки получают доход за счёт тех, кто не укладывается в беспроцентный период. На кредитках зарабатывает и третья сторона — партнёры, распространяющие банковские продукты с оплатой за сделку. Чтобы стать одним из них, выберите CPA-сеть с финансовой вертикалью, найдите в ней выгодные офферы кредитных карт и рекомендуйте их заинтересованной аудитории.

Продвижение чужих товаров за вознаграждение называется арбитражем трафика. Доходность определяется выбором вертикали и профитного оффера. По целевому действию кредитные продукты делятся на несколько типов: одобренная заявка, выдача карты, использование лимита. Чем дальше клиент прошёл по воронке, тем больше за него платят. При выборе, с чем работать, новички делают одни и те же ошибки. Они ориентируются на популярность, не учитывают гео, не смотрят на ограничения по креативам, невнимательно изучают условия и льют много трафика на непроверенный оффер. Расскажем, как выбирать офферы, чтобы и партнёрка, и вебмастер были в плюсе.

Основные критерии выбора выгодного оффера

Различные банки готовы выплачивать солидное вознаграждение за пользователя, который оформил и активно использует кредитку. На что смотреть, выбирая предложение:

Размер и модель выплат

Финансовые партнёрки работают по модели CPA. Выплата устанавливается фиксированная или (реже) в процентах. Встречается вариант с градацией: привели 10 клиентов в месяц — получили 4 000 руб. за каждого, привели 100 — 5 000 руб. и т. д.

Требования к целевому действию.

Чтобы партнёр получил КВ, лид должен: заполнять заявку, получить одобрение, оформить карту, потратить некую сумму или пользоваться кредиткой определённый срок. Чем сложнее действие, тем выше выплата и ниже конверсия. Пример: из 100 человек, перешедших по ссылке, 50 отправили заявку, 25 получили одобрение, 10 оформили карты, 5 потратили сумму, необходимую, чтобы целевое действие засчиталось, а один пользовался кредиткой весь месяц.

Конверсия и процент аппрува.

Эта данные указываются в описании оффера. Сравнивайте несколько и выбирайте, где показатели выше.

Разрешённые источники трафика.

Стартовать лучше с понятных источников, с которыми есть опыт работы или понимание, как добыть из них целевой трафик. Рекламодатель указывает, что можно и нельзя использовать.

Финальные условия: холд, минимальный вывод, задержки выплат.

Минимальная сумма вывода устанавливается CPA-сетью. Так, в Пампаду можно выводить от 750 руб. по запросу или по графику. Холд устанавливается для каждого оффера свой, поэтому нужно сравнивать. Это время, в течение которого рекламодатель решает, качественная заявка или нет. Чем короче холд, тем быстрее партнёр получит КВ. О задержках выплат лучше спросить у вебмастеров, только не напрямую, а почитать отзывы на форумах, в тематических каналах, чатах.

Ошибки при выборе оффера и как их избежать

Начинающие партнёры совершают одинаковые ошибки. Вот наиболее частые: