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· 16+ · Михаил Светлов

Как выбрать выгодный оффер в партнёрке кредитных карт

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Желание людей оформить кредитную карту неистребимо, поэтому финансовая вертикаль в арбитраже — одна из наиболее прибыльных и конкурентных. Кредитка позволяет прожить до зарплаты, совершить крупную покупку или воспользоваться акцией с ограниченным сроком действия. Банки получают доход за счёт тех, кто не укладывается в беспроцентный период. На кредитках зарабатывает и третья сторона — партнёры, распространяющие банковские продукты с оплатой за сделку. Чтобы стать одним из них, выберите CPA-сеть с финансовой вертикалью, найдите в ней выгодные офферы кредитных карт и рекомендуйте их заинтересованной аудитории.

Продвижение чужих товаров за вознаграждение называется арбитражем трафика. Доходность определяется выбором вертикали и профитного оффера. По целевому действию кредитные продукты делятся на несколько типов: одобренная заявка, выдача карты, использование лимита. Чем дальше клиент прошёл по воронке, тем больше за него платят. При выборе, с чем работать, новички делают одни и те же ошибки. Они ориентируются на популярность, не учитывают гео, не смотрят на ограничения по креативам, невнимательно изучают условия и льют много трафика на непроверенный оффер. Расскажем, как выбирать офферы, чтобы и партнёрка, и вебмастер были в плюсе.

Основные критерии выбора выгодного оффера

Различные банки готовы выплачивать солидное вознаграждение за пользователя, который оформил и активно использует кредитку. На что смотреть, выбирая предложение:

  • Размер и модель выплат

Финансовые партнёрки работают по модели CPA. Выплата устанавливается фиксированная или (реже) в процентах. Встречается вариант с градацией: привели 10 клиентов в месяц — получили 4 000 руб. за каждого, привели 100 — 5 000 руб. и т. д.

  • Требования к целевому действию.

Чтобы партнёр получил КВ, лид должен: заполнять заявку, получить одобрение, оформить карту, потратить некую сумму или пользоваться кредиткой определённый срок. Чем сложнее действие, тем выше выплата и ниже конверсия. Пример: из 100 человек, перешедших по ссылке, 50 отправили заявку, 25 получили одобрение, 10 оформили карты, 5 потратили сумму, необходимую, чтобы целевое действие засчиталось, а один пользовался кредиткой весь месяц.

  • Конверсия и процент аппрува.

Эта данные указываются в описании оффера. Сравнивайте несколько и выбирайте, где показатели выше.

  • Разрешённые источники трафика.

Стартовать лучше с понятных источников, с которыми есть опыт работы или понимание, как добыть из них целевой трафик. Рекламодатель указывает, что можно и нельзя использовать.

  • Финальные условия: холд, минимальный вывод, задержки выплат.

Минимальная сумма вывода устанавливается CPA-сетью. Так, в Пампаду можно выводить от 750 руб. по запросу или по графику. Холд устанавливается для каждого оффера свой, поэтому нужно сравнивать. Это время, в течение которого рекламодатель решает, качественная заявка или нет. Чем короче холд, тем быстрее партнёр получит КВ. О задержках выплат лучше спросить у вебмастеров, только не напрямую, а почитать отзывы на форумах, в тематических каналах, чатах.

Ошибки при выборе оффера и как их избежать

Начинающие партнёры совершают одинаковые ошибки. Вот наиболее частые:

  • Попытки обмануть партнёрку. Рекламодатели располагают антифрод-системами, позволяющими выявлять фродовый трафик. Также для борьбы с некачественными лидами новичкам устанавливается отдельный холд — дольше, чем для проверенных арбитражников.

  • Неправильный выбор целевой аудитории. Портрет типичного заёмщика выглядит так: 25-45 лет, средний уровень доходов, работает по трудовому договору или как самозанятый. Но это разношёрстная аудитория, которую нужно сегментировать. Если исходить только из того, что ЦА нуждается в деньгах, и не учитывать вид продукта (кредит, карта, микрозайм), рекламный бюджет израсходуется зря.

  • Работа только с офферами популярных банков. Если банк востребован у массовой аудитории, значит, большинство уже воспользовались его продуктами. Целесообразно отслеживать новые предложения, потому что рынок не резиновый.

  • Невнимательное изучение условий. Один банк засчитает конверсию, если у клиента уже была такая кредитка, но он её закрыл, а другой в аналогичном случае ничего не заплатит. Есть и другие ограничения: на брокерский трафик, использование собственных креативов, способы информирования клиентов и т. д. Нужно всё проверять.

  • Нелепые креативы. Если рекламодатель разрешает использовать собственные рекламные материалы, старайтесь, чтобы они были цепляющими. На изображения денег и счастливых людей у аудитории баннерная слепота. Здесь помогут сервисы слежения за конкурентами: Espyge, SpyOver, Publer, AdMobiSpy. Изучайте методы других арбитражников, заимствуйте чужие подходы и тестируйте идеи.

  • Отсутствие анализа и оптимизации. Запустили рекламную кампанию, начали получать заявки и успокоились. Так делать нельзя. В банковской сфере тренды меняются особенно быстро, а креативы и связки имеют свойство выгорать. Следите за трендами, обновляйте лендинги и креативы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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