Как выбрать воздушные шары на день рождения девушке: полная инструкция

Выбор воздушных шаров для дня рождения – это процесс, который должен учитывать ряд особенностей и предпочтений именинницы. Перед покупкой обяательно ознакомьтесь с особенностями, которые помогут вам сэкономить деньги или, наоборот, многократно увеличат бюджет. Вот некоторые советы, которые помогут сделать правильный выбор:

1. Определитесь с бюджетом

Прежде чем начать выбирать воздушные шары, определитесь с тем, сколько вы готовы потратить на их покупку. Это позволит вам не выйти за рамки своего бюджета и в то же время выбрать качественные шары.

2. Учтите предпочтения именинницы

Если у девушки есть любимый цвет или стиль воздушных шаров, то обязательно учтите это при их выборе. Это поможет сделать ее день рождения еще более особенным.

Учтите, что при наполнении гелием или воздухом цвет шаров меняется. В сдутом состоянии шары могут выглядеть ярче и насыщеннее, чем наполненные. Это происходит из-за растягивания шара (если используете латексные варианты). Таких недостатков лишены фольгированные шары.

Какой цвет шаров выбрать?

Шары на день рождения девушке должны гармонично сочетаться с цветами, которые используются в оформлении праздника. Это может быть как один цвет, так и несколько сочетающихся между собой оттенков. Аэродизайнеры не советуют использовать много разных оттенков, чтобы не портить палитру и не создавать слишком пеструю композицию шаров.

Какие размеры и формы шаров существуют?

Шары не должны быть слишком маленькими, чтобы они не терялись на фоне других украшений, но и не слишком большими, чтобы они не занимали слишком много места. Оптимальным размером считается 40-50 сантиметров. Однако, вы можете выбрать и шары значительно большего размера - 60 и 90 см. Такие шары обычно используют в качестве основного, чтобы наполнить более маленькими шарами, перьями или конфетти.

Что касается формы воздушных шаров, то тут практически нет ограничений. Существуют шары в форме:

сердца,

звезды,

цифры,

буквы,

животного,

птицы,

сказочного персонажа,

и многие другие.

Выбор формы зависит от того, какую атмосферу вы хотите создать на празднике и насколько романтичной должна быть композиция.

Вот что следует также учесть, если планируете оформление Дня Рождения девушки воздушными шариками.

Учитывайте текстуру шаров. Шары могут быть глянцевыми, матовыми или прозрачными. Глянцевые шары создают яркий и блестящий вид, матовые – более мягкий и нежный, а прозрачные шары придают воздушность и легкость. Учтите время года. Если праздник проходит в теплое время года, то лучше выбирать шары из легких материалов (латекс). Если же праздник проходит зимой, то стоит выбирать шары из более плотных материалов, чтобы они сохраняли свою форму при низких температурах (фольга). Украсьте шары. Шары можно украсить лентами, блестками, кисточками или другими декоративными элементами. Это придаст им индивидуальность и сделает их более привлекательными для именинницы.

Стоит отметить, что украшение шарами квартиры или дома на праздник - достаточно трудоемкая задача, справиться с которой может далеко не каждый. Если не уверены в своих силах, лучше обратиться к аэродизайнерам или в службу доставки шаров ГдеРадость, они помогут оформить праздник!