Как в 2025 году оформить кредитные каникулы

Точкой отсчета для программы кредитных каникул стал 2020 год, когда на фоне пандемии многие люди из-за карантина лишились постоянного дохода и возможности платить по счетам.

В следующие три года госпрограмму кредитных каникул несколько раз продлевали. Многие банки, оценив ситуацию, открыли собственные каникулярные программы для заемщиков, столкнувшихся с финансовыми трудностями.

Например, человек взял потреб кредит на 5 лет, но лишился работы. Подав заявление о кредитных каникулах, он получает передышку и законное право временно не вносить выплаты.

В начале этого года на федеральном уровне приняли закон, окончательно утвердивший каникулы как постоянно действующий механизм помощи тем, кто по уважительной причине не может выплачивать заем.

Как работают каникулы

Это пауза в ежемесячных платежах по кредиту либо уменьшение суммы взноса, чтобы она стала посильной для «похудевшего» бюджета заемщика.

Банки в этот период не применяют по отношению к взявшему каникулы клиенту никаких санкций и штрафов. Однако проценты, указанные в договоре, будут начислять по-прежнему.

Цель каникул — дать человеку время разобраться с финансовыми проблемами, чтобы в итоге он вернулся к нормальной жизни и снова стал выплачивать кредит. Банкам этот механизм выгоден, поскольку позволяет получить с клиента деньги, путь и после временного перерыва.

Кому дают кредитные каникулы

Закон уточняет критерии как по заемщикам, так и по видам кредитов.

Кто имеет право на паузу в выплатах:

люди, доходы которых за последние пару месяцев сократились на треть, если сравнивать со средним доходом прошлого года;

заемщики, проживающие в зоне чрезвычайной ситуации, если она нанесла серьезный урон имуществу (например, наводнение разрушило дом).

Сумма кредита, по которому предоставляют каникулы, не может быть выше установленных законом ограничений:

до 150 тыс. рублей — потребкредит с лимитом;

до 450 тыс. рублей — обычный потребкредит;

до 1,6 млн рублей — автокредит.

Каникулы можно взять, даже если уже есть просрочка. Правда, для одного кредита их оформляют лишь единожды, повторная пауза не допускается.

Срок каникул — полгода. В ряде случаев длительность определяет сам заемщик. Начало отсчитывают с даты подачи заявления в банк.

Кому каникулы не дадут

Закон уточняет категории граждан, которые не имеют права на льготный период по выплатам. К ним относятся:

банкроты;

те, чей кредит не вписывается в лимиты;

те, кто ранее уже воспользовался каникулами в рамках других законодательных актов;

те, кому предъявлен исполнительный лист по залогу или требование к поручителю по кредиту.

Кредитные каникулы в 2025 году: пошаговая инструкция

Чтобы оформить кредитные каникулы, понадобятся заявление и пакет документов.

Проверьте, подходит ли ваша ситуация под программу кредитных каникул. Сделать это можно на сайтах госструктур или Банка России. Уточните в вашем банке все условия предоставления льготного периода. Соберите все необходимые документы. Подайте заявление: заказным письмом с уведомлением, вручением под расписку или другим способом, предусмотренным в кредитном договоре. Дождитесь решения банка: у него есть на это пять рабочих дней. Если в предоставлении каникул отказали, банк должен объяснить причину. А вы можете подать в суд или обратиться в ЦБ РФ.

Банк имеет право затребовать документы, которые подтвердят сложную жизненную ситуацию.

В случае сокращения доходов понадобятся:

2-НДФЛ;

справка о статусе безработного, зарегистрированного в службе занятости;

больничный лист.

Тем, кто оказался в зоне ЧС, понадобится справка из местного самоуправления, которая подтвердит, что вы утратили имущество или оно пришло в полную негодность.

Если кредит обеспечен залогом, который предоставило третье лицо, или есть поручитель — понадобится их письменное согласие на предоставление каникул.

На сбор документов дают от одного до трех месяцев, подробности следует уточнить в банке.

Возобновить обычные платежи по кредиту можно в любой момент, закон никак не ограничивает это право.