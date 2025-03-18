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· 16+ · Анастасия Дмитриева

Как узнать, за что на вас возбудили исполнительное производство?

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Сегодня мы с вами поговорим о принудительном исполнении судебных решений и актов государственных органов. Исполнительное производство инициируется на основании исполнительного документа.

Это могут быть:

  • решения судов (сюда относятся взыскания долгов, алиментов и т.д.);

  • постановления налоговых органов о взыскании задолженности;

  • акты госорганов (например, штрафы ГИБДД, ЖКХ);

  • нотариально удостоверенные соглашения о выплате алиментов;

  • банковские исполнительные надписи.

Если обязательства перед кредиторами, налоговыми органами или государственными структурами не исполнены добровольно, взыскатель вправе обратиться в суд. Также можно подать заявление в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), чтобы принудительно взыскать деньги.

Как проверить наличие принудительного взыскания?

1. Официальный сайт ФССП

Самый быстрый способ – воспользоваться онлайн-сервисом ФССП:

  • Перейдите на сайт ФССП России.

  • В разделе «Банк данных исполнительных производств» введите ФИО, дату рождения и регион.

  • Ознакомьтесь с результатами выдачи информации.

Если на вас возбуждено производство, там отобразится информация о номере дела, сумме долга, взыскателе и приставе, ведущем дело.

2. Портал «Госуслуги»

Еще один удобный вариант:

  • Авторизуйтесь на сайте Госуслуги.

  • Перейдите в раздел «Исполнительное производство».

  • Проверьте наличие возбужденных производств.

Этот способ удобен для получения официальных уведомлений о новых исполнительных производствах.

3. Визит в отделение ФССП

Если в электронных базах данных информация отсутствует или вам нужны разъяснения, можно пойти на консультацию в отделение ФССП по месту регистрации. При себе необходимо иметь паспорт. Судебный пристав предоставит сведения и, при необходимости, копии документов.

4. Судебные базы данных

Исполнительное производство может быть возбуждено на основании судебного решения, тогда проверять информацию нужно в судебных реестрах:

  • ГАС «Правосудие» – база решений судов общей юрисдикции.

  • Арбитражный суд – для дел, связанных с предпринимательской деятельностью и крупными долгами.

Здесь можно найти судебные акты, которые стали основанием для процедуры взыскания задолженности.

Когда обращаться к юристу по банкротству?

Помощь юриста по банкротству может потребоваться, если:

  • возбуждено несколько исполнительных производств, а задолженность значительная;

  • арестованы счета или имущество, и вы считаете это необоснованным;

  • долг невозможно выплатить, и требуется его законное списание;

  • кредиторы угрожают новыми исками и взысканиями.

Юрист поможет оценить ситуацию, определить возможные варианты решения проблемы и защитить ваши права.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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