Как стать страховым агентом Югория: Пошаговое руководство и советы
СК Югория — универсальный страховщик, в портфеле которого есть страховые продукты на разные случаи жизни. Приоритетные направления — КАСКО, ОСАГО, страхование от несчастных случаев и болезней. Компания приглашает стать её представителем и получать доход, продавая полисы. Предложения для агентов доступны в сервисах партнёрских продаж. Расскажем, как зарегистрироваться и начать работу и на какой доход стоит рассчитывать начинающему партнёру.
Преимущества работы страховым агентом Югория
Работа в качестве страхового агента Югория привлекает такими плюсами:
получение неограниченного дохода;
доступ к востребованным страховым продуктам;
высокий коэффициент вознаграждения для агентов;
полная свобода действий в выборе графика, способов взаимодействия с клиентами и самих офферов.
В Югория — привлекательные условия для новичков и гибкая бонусная программа для страховых предпринимателей. Чем больше полисов оформляете, тем выше КВ. Агентам не выставляются ограничения по минимальному количеству сделок: если удалось продать всего 1 страховку в месяц, компания всё равно выплатит вознаграждение.
При подключении к Югория через сервис партнёрских продаж минимальная сумма для вывода составляет 750 руб. Средства выводятся по запросу, что очень удобно: не нужно ждать целый месяц.
Требования к кандидатам
Стать страховым агентом Югория может любой желающий. Компания не предъявляет требований к образованию и стажу, однако отдаёт приоритет кандидатам с такими качествами:
умение эффективно взаимодействовать с клиентами;
аккуратность при работе с бланками строгой отчётности;
знание компьютера, так как придётся взаимодействовать с клиентами через интернет.
Если регистрация происходит через сервис партнёрских продаж, отбора кандидатов нет, но эти навыки пригодятся в работе.
Процесс регистрации и начала работы
Чтобы стать агентом Югория Страхование, зарегистрируйтесь на сайте страховщика или на платформе Пампаду. Порядок регистрации стандартный, только в первом случае для доступа к страховым продуктам необходимо пройти обучение, а во втором вы можете начать работу сразу после авторизации в личном кабинете.
Возможности заработка
Доход зависит от знаний и умений агента. На старте заработок может быть небольшим, но когда соберётся клиентская база, доход начнёт расти. Компания выплачивает высокое вознаграждение, поэтому даже продажа 2-3 полисов в месяц даёт прибыль на уровне средней зарплаты в регионах.
Размеры выплат на примере нескольких продуктов:
ОСАГО — от 15%. Оформив полис стоимостью 7 548 руб., агент получает 1 132 руб.
Страхование ипотеки — до 55%. Продажа одной страховки по цене 42 460 руб. принесёт 23 353 руб. чистого дохода.
КАСКО — до 25%. За оплаченный полис стоимостью 79 340 руб. компания начисляет 19 835 руб.
КВ зависит от типа договора, региона и других факторов. В личном кабинете агенту доступны размеры комиссий по всем типам договоров.
Поддержка и развитие
Компания сопровождает агентов на всех этапах работы, помогает урегулировать сложные случаи, консультирует. В ЛК предоставляется статистика продаж и агентских начислений. Варианты развития партнёр выбирает на своё усмотрение. Можно совмещать несколько занятий, получая дополнительный доход на оформлении страховок. Другой вариант — работать полный день, наращивая клиентскую базу и увеличивая доход с каждым месяцем.
Преимущества профессии
Профессия страхового агента Югория предполагает неограниченный доход, который зависит только от ваших усилий. Чем больше страховок оформили, тем больше вознаграждения получили. Формат работы — полностью удалённый или гибридный, когда вы принимаете клиентов в собственном офисе.
Пока нарабатывается клиентская база, можно параллельно заниматься другой деятельностью. Когда наберётся достаточное количество клиентов, осваивайте работу с платным трафиком, чтобы увеличить доход в несколько раз.
О сервисе Пампаду*
Сервис партнёрских продаж Пампаду — это бесплатная платформа для бизнеса, агентов, вебмастеров и арбитражников. Площадка создана для удобства взаимодействия рекламодателей и партнёров. Монетизируйте имеющийся трафик. рекомендуйте партнёрские продукты и зарабатывайте на каждой продаже.
Преимущества платформы:
белые офферы от проверенных рекламодателей;
инструменты для вебмастеров и арбитражников;
быстрые выплаты;
отсутствие шейва;
доступ к большинству продуктов сразу после регистрации;
наглядная статистика заявок;
возможность привлекать к работе субагентов.
Агенты работают в статусе физлиц, самозанятых, ИП и юридических лиц. Выбирайте формат, который вам подходит, и не ограничивайте себя в выборе страховых и финансовых офферов. Пройдите регистрацию в течение 5 минут и начните зарабатывать уже сегодня.