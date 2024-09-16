Как сделать так, чтобы легче дышалось в квартирном доме

Экологическое состояние атмосферы, несмотря на все принимаемые меры, с каждым годом ухудшается все больше. Особенно актуален вопрос для жителей городов. Огромное количество производственных предприятий и постоянно растущий парк личных автомобилей только способствует ухудшению ситуации. Казалось бы, воздух внутри квартиры должен быть качественнее, чем извне. Но это глубокое заблуждение.

Порой в наших домах он еще хуже, чем на улице. Пыль, аллергены, бытовые химические загрязнители, еще больше ухудшают и без того отвратительное его качество, что, безусловно, негативно сказывается на здоровье жильцов.

Помочь улучшить атмосферу в жилище могут клинеры. Многие клининговые компании в Москве предлагают услуги по ионизации, дезинфекции и озонированию. Благодаря таким мероприятиям можно качественно очистить воздух в квартире, что особенно актуально для жителей мегаполиса. Профессионалы, бесспорно, способны улучшить ситуацию. Но они не всесильны. Чтобы в квартире дышалось лучше, необходимо принимать и самостоятельные меры.

Что способствует ухудшению воздуха в квартирном доме

Все мы знаем, что пожилые люди в большинстве своем консерваторы. Многие из них категорически отказываются заменять старые деревянные окна еще советских времен на современные стеклопакеты, объясняя это просто: "Мне не хватает воздуха с этим пластиком". И отчасти старики правы. В отличие от рассохшихся рам из дерева, стеклопакеты не пропускают воздух. И многие владельцы квартир, где установлены такие конструкции, держат окна закрытыми, особенно если они выходят на шумную улицу. Абсолютно при этом не думая о том, что отсутствие проветривания лишь усугубляет ситуацию.

Да, воздух на улице не идеален. Тем не менее, он свежее, чем застоявшийся в непроветриваемом помещении. И порой даже чище, как ни странно это звучит. Дело все в том, что в наших квартирах есть много факторов, которые "убивают" атмосферу не хуже производственных выбросов и автомобильных выхлопов. Это пыль, плесень, табачный дым, всевозможные аллергены, в том числе и шерсть домашних питомцев, бытовая химия и так называемые летучие органические соединения, выделяемые мебелью и текстилем, которые мы используем для создания современного интерьера.

Чтобы в квартирном доме дышалось легче, необходим комплексный подход, включающий правильные методы очистки, уборки, проветривания и регулирования влажности.

Улучшение вентиляции — залог чистого воздуха в квартире

Одним из самых эффективных способов поддержания чистоты воздуха является оборудование качественной вентиляции. Правильно настроенная циркуляция позволяет вывести вредные вещества и обеспечить приток свежего воздуха.

Как улучшить вентиляцию в квартире:

Ни в коем случае не пренебрегайте проветриванием. Открывайте окна как минимум два раза в день. Утром — для освежения воздуха после ночи, вечером — чтобы проветрить помещения квартиры после дневной активности.

Если возможно, установите механическую вентиляцию с приточным и вытяжным каналами. Современные системы сегодня настолько совершенны, что позволяют регулировать подачу воздуха и фильтровать его перед поступлением в помещение.

Установите воздушные фильтры. Они могут значительно снизить количество пыли и аллергенов. Если в квартире есть система кондиционирования, регулярно очищайте и своевременно заменяйте фильтры и в ней.

Увлажнение и регулирование влажности

Слишком сухой или, наоборот, влажный воздух может стать причиной проблем с дыханием. Достижение комфортного уровня влажности (этот показатель составляет 40–60%) возможно только при применении грамотных мер.

Как регулировать влажность:

Установка увлажнителей воздуха — одно из самых простых и эффективных решений при сухом воздухе. Не ведитесь на дешевизну, выбирайте качественные агрегаты, оснащенные функцией регулировки влажности и отключения при достижении нужного уровня.

В помещениях с повышенной влажностью (прежде всего в ванных комнатах) рекомендуется использовать осушители воздуха. Такой подход позволит предупредить появление плесени, которая является сильным аллергеном и способна нанести существенный вред здоровью домочадцев, особенно тех, кто предрасположен к аллергии или страдает от недугов легких.

Поддерживайте чистоту в квартире, чтобы минимизировать накопление пыли и влажности в углах комнат. Это то, что способствует появлению грибка и размножению пылевых клещей.

Очистка воздуха: эффективные методы

Для улучшения воздуха в городской квартире необходима регулярная очистка от пыли и загрязнений. В этом помогут как традиционные методики, так и современные технологии.

Что сделает чище воздух в квартирном доме:

Воздухоочистители. Выбирайте устройства, оснащенные современными HEPA-фильтрами, которые способны качественно задерживать мельчайшие частицы пыли, пыльцы и плесени.

Ионизаторы. Эти аппараты насыщают атмосфера ионами, которые, в свою очередь, притягивают, осаждают и удаляют из воздуха пыль и другие вредоносные частицы. Ионизация отлично справляется с пылевыми загрязнениями, но использовать ее нужно грамотно, так как перебор способен переувлажнить воздух.

Регулярная влажная уборка. Один из самых простых, доступных и в то же время действенных методов поддержания чистоты воздуха. Протирайте полы и поверхности в квартире максимально часто. Минимум - 2-3 раза в неделю, в идеале - ежедневно.

Домашние растения как естественные фильтры. Некоторые комнатные цветы способны очищать воздух, поглощая из него все вредное и выделяя при этом кислород. Например, хлорофитум, сансевиерия и алоэ — отличные «фильтры» для квартиры.

Как и чем бороться с бытовыми аллергенами

Это еще одна нешуточная проблема, с которой сталкиваются многие жители городских квартир. Аллергены сегодня столь "многолики", что порой даже сложно определить, что именно загрязняет воздух в доме. Поэтому для качественной его очистки желательно применять комплексный подход.

Как минимизировать количество аллергенов в квартире:

Выбирайте при оформлении интерьера строительные материалы, отделку и мебель грамотно. В приоритете всегда должна быть натуральность состава. Отдавайте предпочтение легко чистящейся обивке мебели и низковорсовым ковровым покрытиям

Пылевые клещи часто обитают в постельных принадлежностях и аксессуарах. Стирать постельное белье нужно регулярно при температуре не менее 60 градусов, а матрасы и подушки регулярно пылесосить и очищать от образующихся во время использования загрязнений.

Используйте при уборке пылесосы с фильтрами HEPA, которые удерживают мелкие частицы пыли и аллергенов, тем самым предотвращая их распространение по квартире.

Если в доме есть дети, не забывайте об уходе за игрушками — они тоже являются источником скопления пыли.

Никогда не курите в квартире, а лучше и вовсе откажитесь от этой дурной привычки.

И, естественно, не забывайте о регулярной влажной уборке. Порой простые тряпка и вода могут помочь избавиться от аллергенов получше любого навороченного гаджета.

Борьба с плесенью

Грибок - один из самых серьезных источников загрязнения воздуха в помещении. Плесень не только портит внешний вид помещений. Она еще глубоко проникает в поверхность потолка, стен, отделки и мебели, со временем разрушая текстуру. И, естественно, отрицательно влияет на здоровье жильцов.

Как избавиться от плесени:

Грибок часто появляется в местах с повышенной влажностью, таких как ванная комната или кухня. Убедитесь, что у вас нет проблем с влажностью, и используйте осушители в необходимых местах.

Специальные средства для удаления плесени помогут устранить быстро и безопасно устранить споры грибка. Можно использовать как народные составы, так и бытовую химию.

Вентиляция — важный фактор в предотвращении появления плесени. Всегда проверяйте исправность вентиляционных каналов, никогда не закрывайте дверь в ванную комнату, особенно после принятия душа.

В тех случаях, когда плесень захватила значительные пространства, не пытайтесь справиться с ней самостоятельно. Лучше обращайтесь к профессионалам, обладающим необходимыми препаратами и нужным для борьбы с грибком оборудованием. Специалисты из клининговой компании “Колибри” быстро и качественно очистят от плесени все пораженные поверхности в доме, а также проведут дезинфекцию в помещениях.