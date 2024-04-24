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Как правильно выбрать постельное белье по размеру?

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Правильный выбор постельного белья по размеру

Покупка постельного белья может показаться простой задачей, но правильный выбор размера играет ключевую роль в создании комфортной атмосферы в спальне. Как же выбрать идеальное постельное белье по размеру? Давайте разберемся!

Купить комплект постельного белья в Минске и с доставкой в другие страны вы можете в нашем интернет-магазине LISTELLE. Наши консультанты сориентируют вас в выборе правильного размера постельного белья именно под вашу кровать. Также вы можете воспользоваться нашей таблицей с размерами постельного белья.

Купить комплект постельного белья

Почему важно выбирать постельное белье правильного размера:

  1. Комфорт: Постельное белье должно плотно прилегать к матрасу, чтобы обеспечить удобный сон и избежать складок или скольжения во время ночи.

  2. Эстетика: Правильно подобранное белье выглядит эстетично и создает уютную атмосферу в комнате. Красивое постельное белье приносит радость и удовольствие.

  3. Продолжительность использования: Постельное белье, подобранное неправильно по размеру, может быстрее изнашиваться из-за натяжения или излишних складок, что повлияет на его срок службы.

Как выбрать постельное белье правильного размера

В нашем интернет-магазине представлены комплекты постельного белья следующего размера:

  • Двуспальное: наволочка - 50х70, простынь - 215х240, пододеяльник 180х215.
  • Евро спальный комплект постельного белья - наволочка - 50х70, простынь - 215х240, пододеяльник 200х215.
  • Полуторный - наволочка - 50х70, простынь - 160х215, пододеяльник 150х215.
  • Семейный - наволочка - 50х70, простынь - 215х240, пододеяльник 150х215.

Определите размер кровати

Односпальная кровать (90x200 см): Для такой кровати подходит постельное белье размера 140x200 см.

Полутороспальная кровать (120x200 см): Лучше всего выбирать белье размером 160x200 см.

Двуспальная кровать (160x200 см): Подходит постельное белье размером 200x200 см.

Семейная кровать (180x200 см и более): Для кроватей такого размера выбирайте белье 240x220 см или 260x220 см.

Учтите высоту матраса

Если у вас высокий матрас или матрасный топпер, выбирайте модели постельного белья с глубокими углами или укажите в поиске "deep pocket" для подходящего варианта.

Выбор простыни

Убедитесь, что размер простыни соответствует размеру вашего матраса и благополучно укрывает его с учетом высоты.

Размер наволочек

Подбирайте размер наволочек в соответствии с размером вашего постельного белья. Стандартный размер наволочки в России - 70x70 см.

Учитывайте усадку

Когда выбираете сатин или другие материалы, учтите возможную усадку после стирки.

Выбрав правильный размер постельного белья, вы улучшите качество вашего сна и создадите уютную обстановку в вашей спальне!

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