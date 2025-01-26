Как положить приборы после еды в ресторане?

Во время посещения ресторана важно не забывать о правилах этикета. Существует целый ряд рекомендаций, как стоит вести себя за столом, правильно взаимодействовать с сотрудниками заведения, какой наряд выбрать для различных поводов и какие приборы предназначены для каких блюд. Вместе с сервисом по бронированию столика Restoran.Cafe будем разбираться, как расположить приборы после еды.

Правильное расположение приборов — это специальный знак для официанта. Гость таким образом показывает, что трапеза окончена, остался ли он доволен блюдом или у него есть замечания к приготовлению.

Как правильно должны быть расположены приборы?

Гости закончил трапезу: Нож и вилка должны лежать параллельно друг другу на тарелке, ручки приборов смотрят в правый нижний угол, а лезвие ножа — внутрь. Это классический знак для официанта, который означает, что гость просит убрать посуду со стола.

Гость решил сделать паузу: Если вы хотите отдохнуть между блюдами, то положите на тарелку крест-накрест нож и вилку. Лезвие смотрит влево, зубцы — вправо. Официант поймет, что вы вскоре вернетесь к блюду.

Гость остался всем доволен: Если блюдо пришлось вам по душе, то положите нож и вилку параллельно краю тарелки, ручки смотрят влево. Таким жестом вы благодарите повара.

Гостю что-то не понравилось: Если у вас есть замечания к блюду, то расположите нож и вилку крест-накрест, но ручками в разные стороны. Это комментарий для официанта, чтобы он подошел к столу и уточнил причину недовольства.

Умение правильно пользоваться столовыми приборами в ресторане показывает ваше уважение к официантам и поварам. А еще знание правил этикета позволяет чувствовать себя уверенно и комфортно.

Что еще нужно помнить о правилах этикета в ресторане:

После супа или десерта ложку кладут на блюдце или тарелку ручкой вправо.

После рыбных блюд специальные вилка и нож должны располагаться параллельно друг другу, зубцы вилки направлены вверх.

Китайские палочки в конце трапезы нужно поместить на специальную подставку или параллельно краю тарелки.

Если вы не уверены, как правильно пользоваться приборами, не бойтесь спросить у официанта, он обязательно поможет вам во всем разобраться.

Знание простых правил ресторанного этикета поможет насладиться вкусными блюдами без стресса и в комфортной обстановке. Надеемся, наша статья помогла вам почувствовать себя увереннее и в скором времени вы примените эти рекомендации на практике. Приятного отдыха!