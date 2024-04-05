Как оформить кредит через Госуслуги
Современная банковская система и цифровизация социальных сервисов упрощают жизнь. Вы можете хранить личную информацию на государственном онлайн-портале и прямо через него взять кредит на любые цели, оформить страховку и многое другое. Российские банки позволяют оформить займ онлайн с помощью «Госуслуг».
Поможет ли единый цифровой профиль взять кредит?
Однозначно да! Оформить и получить кредит через «Госуслуги» можно в любом российском банке.
«Госуслуги» — это электронная государственная платформа, которая хранит персональные и финансовые данные о гражданине РФ или нерезиденте. В вашем цифровом аккаунте есть:
● данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность
● документы о собственности – например, недвижимости или автомобиле
● свидетельства о браке, разводе и другие подобные документы
● кредитная история
● данные страховок
Для получения любого кредита нужно взять с собой много «бумаги» – например, оригиналы документов, их сканы или заверенные копии. Цифровой аккаунт на «Госуслугах» всё упрощает. Достаточно подать онлайн-заявку, и все личные данные по безопасному протоколу подтянутся из портала. Никаких документов лично приносить не нужно.
Шансы, что такой кредит одобрят, гораздо выше – ведь все проверки пройдут в разы быстрее. Банку не придётся заново идентифицировать вашу личность и долго уточнять предыдущую кредитную историю. Вся информация о вас уже будет у сотрудников банка перед глазами.
Детали оформления
Получить кредит онлайн может любой клиент российского банка. Для этого нужно просто интегрировать личный кабинет в банке с «Госуслугами».
Оформить кредит через «Госуслуги» очень просто. Вот несколько шагов для создания заявки:
- Зайдите на сайт вашего банка
- Выберите кредитный продукт
- Заполните заявку
- Пройдите идентификацию через профиль «Госуслуг»
- Авторизуйтесь на портале
- Дайте банку согласие на доступ к данным вашего профиля
Затем вы увидите автоматически заполненную заявку на кредит. Останется лишь проверить все данные, отправить её и ждать решения.
Как взять кредит через «Госуслуги» быстро и выгодно?
Выберите банк, условия которого вам подходят. Например, оформить кредит онлайн можно в Росбанке. Заявку рассмотрят быстро, и вы почти сразу узнаете о решении. Клиентам Росбанка доступны разные кредитные продукты, среди которых вы точно найдёте отличный вариант.