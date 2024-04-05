Как оформить кредит через Госуслуги

Современная банковская система и цифровизация социальных сервисов упрощают жизнь. Вы можете хранить личную информацию на государственном онлайн-портале и прямо через него взять кредит на любые цели, оформить страховку и многое другое. Российские банки позволяют оформить займ онлайн с помощью «Госуслуг».

Поможет ли единый цифровой профиль взять кредит?

Однозначно да! Оформить и получить кредит через «Госуслуги» можно в любом российском банке.

«Госуслуги» — это электронная государственная платформа, которая хранит персональные и финансовые данные о гражданине РФ или нерезиденте. В вашем цифровом аккаунте есть:

● данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность

● документы о собственности – например, недвижимости или автомобиле

● свидетельства о браке, разводе и другие подобные документы

● кредитная история

● данные страховок

Для получения любого кредита нужно взять с собой много «бумаги» – например, оригиналы документов, их сканы или заверенные копии. Цифровой аккаунт на «Госуслугах» всё упрощает. Достаточно подать онлайн-заявку, и все личные данные по безопасному протоколу подтянутся из портала. Никаких документов лично приносить не нужно.

Шансы, что такой кредит одобрят, гораздо выше – ведь все проверки пройдут в разы быстрее. Банку не придётся заново идентифицировать вашу личность и долго уточнять предыдущую кредитную историю. Вся информация о вас уже будет у сотрудников банка перед глазами.

Детали оформления

Получить кредит онлайн может любой клиент российского банка. Для этого нужно просто интегрировать личный кабинет в банке с «Госуслугами».

Оформить кредит через «Госуслуги» очень просто. Вот несколько шагов для создания заявки:

Зайдите на сайт вашего банка Выберите кредитный продукт Заполните заявку Пройдите идентификацию через профиль «Госуслуг» Авторизуйтесь на портале Дайте банку согласие на доступ к данным вашего профиля

Затем вы увидите автоматически заполненную заявку на кредит. Останется лишь проверить все данные, отправить её и ждать решения.



Как взять кредит через «Госуслуги» быстро и выгодно?

Выберите банк, условия которого вам подходят. Например, оформить кредит онлайн можно в Росбанке. Заявку рассмотрят быстро, и вы почти сразу узнаете о решении. Клиентам Росбанка доступны разные кредитные продукты, среди которых вы точно найдёте отличный вариант.