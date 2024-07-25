Как клининговая компания “Колибри” навела порядок в моем доме после ремонта

После завершения ремонтных работ всегда остается огромное количество строительного мусора, пыли и грязи. Казалось бы, можно взять тряпку и ведро и навести порядок самостоятельно. Но поверьте, это очень трудоемкий и утомительный процесс, который требует немало времени и сил.

Я знаю, о чем говорю, потому что точно так же, как многие, наивно думала: главное — закончить ремонт. А там уже как-нибудь справлюсь с уборкой. Запала моего хватило только на вынос части строительного мусора. Дальше я поняла: без помощи не обойтись. Ну а кто еще может ее оказать, если не профессионалы? И хотя сегодня клининг в СПб услуга не из дешевых, я решила не экономить и обратилась в фирму “Колибри”.

Скажу сразу: это было одно из лучших решений, которое я когда-либо принимала! Клинеры справились на отлично и за считанные часы превратили мой дом в сияющее чистотой пространство.

А я сделала для себя главный вывод. Уборку после ремонта надо проводить по плану. Если метаться из угла в угол и хвататься за все подряд, толку не будет. Действовать нужно так, как это делали профи из “Колибри”. Поэтапно!

Начинаем с выноса мусора

В принципе, логично. Даже я поступила правильно. Все остатки строительных материалов необходимо рассортировать и вынести, чтобы они не мешали процессу уборки. Работать надо в перчатках, а мусор складывать в специальные мешки. В моем случае клинеры все привезли с собой, но как они мне рассказали, их можно купить в любом магазине хозтоваров. Если у вас осталось что-то полезное, что вы планируете использовать в последующем (или, например, остатки плитки, которую можно применить для мелкого ремонта), соберите все это отдельно и вынесите в подвал или кладовку. Остальной мусор нужно вынести на улицу и оставить в отведенном для него месте.

Избавляемся от пыли на стенах, потолке, полу

Даже если у вас на стенах уже новенькие обои, а потолок сияет натянутым глянцем, это вовсе не означает, что они чистые. Поэтому сначала выметаем остатки мусора, а затем удаляем с них пыль по алгоритму сверху вниз: потолок — стены. Затем нужно пропылесосить пол. Кстати, если бы у моих клинеров не было специального оборудования, я даже не представляю, как бы убрала всю эту грязь своим стильным беспроводным гаджетом. Для таких работ нужен мощный агрегат, желательно специальный строительный пылесос. Не забывайте об этом, если решите наводить чистоту после ремонта самостоятельно.

Затем надо промыть пол слабым раствором воды и уксуса. Это поможет убрать остатки пыли и предотвратить ее повторное оседание на очищенных поверхностях.

Удаляем строительные пятна

После черновой очистки будут лучше видны всевозможные пятна, которые неизбежны после ремонта. Грунтовка, цемент, краска, обойный клей — все это не так просто удалить, потому что каждое загрязнение имеет свои особенности.

Какие методики подходят для разных типов пятен:

Краска. Водорастворимые составы легко удаляются водой. Но так как они могут быть застарелыми, их предварительно нужно сперва размочить. Лучшее средство для удаления масляной краски — это растворитель. Но он подходит не для всех поверхностей. Если необходимо обработать МДФ или ламинат, рекомендуется сперва размягчить кляксу спиртом, а затем аккуратно убрать остатки скребком.

Штукатурка и шпатлевка. Пятна также сначала размачивают водой, а потом очищают поверхность скребком.

Строительная пена. Она очень плохо поддается очистке. Поэтому здесь надо действовать так: срезать аккуратно выступающие куски пены, а само основание размочить или специальным строительным очиститителем (в магазине продаются такие смывки), или димексидом. Выбранный состав оставляют на пятне на 15-20 минут, затем убирают с помощью скребка или губки.

Цемент. Небольшие пятнышки можно размочить водой, для значительных загрязнений лучше тоже приобрести смывку.

Клей для плитки. Так как ремонт закончен недавно, этот состав вряд ли еще успел затвердеть настолько, что с ним невозможно будет справиться. Помогают избавиться от плиточного клея те же методики, которые применимы к цементу.

Известь. Легко убирается с цветных поверхностей слабым раствором марганцовки, а с белых — смесью воды и уксуса.

Грунтовка. Ее можно попробовать сначала отмыть теплой водой. Прочно подсохшие пятна неплохо снимаются уксусом и нашатырным спиртом. Если не получается удалить грунт народными средствами, поможет ацетон.

Очищаем сантехнику

Даже если поменяли всю сантехнику, грязи на ней все равно будет немерено. О том, в каком она будет состоянии, когда ремонт проходил не в санузле, а только в комнатах, можно и не говорить. Грязным будет все, начиная от крана и заканчивая чашей ванны и полос.

В принципе, все загрязнения легко отмываются водой в процессе ремонт. Но скажите мне, кто будет это делать каждый день, когда вокруг и так все кувырком. Я первое время пыталась очищать хотя бы унитаз и краны, но честно говоря, надолго меня не хватило.

Поэтому после того как во всей квартире основная уборка закончена, переходим в санузел. Здесь, конечно, придется потрудиться, хотя клинеры мне отмыли все буквально в течение часа. Но, как сказали они, это все только благодаря специальным средствам и хорошему оборудованию. Сама бы я перепробовала кучу составов и мыла бы свой санузел не один день и даже не два.

Поэтому не буду кривить душой и рассказывать о том, как можно отмыть ванну после ремонта с помощью уксуса или соды. Ничего у вас не получится. Часть загрязнений вы, конечно, может, и смоете, но идеальной чистоты никогда не добьетесь. Поэтому сразу вооружайтесь бытовой химией и приступайте к работе.

Но учтите при этом такие нюансы:

Независимо от материалов, из которых изготовлена очищаемая поверхность, избегайте тех средств, в составе которых есть сильнодействующая кислота.

При очистке акриловых ванн не используйте препараты, содержащие спирт, ацетон и аммиак.

Не применяйте для очистки сантехники абразивные порошки.

Откажитесь от металлических губок и щеток с жесткой щетиной.

Всегда защищайте руки перчатками.

Если бытовая химия не справляется с загрязнениями, не применяйте силу. Лучше приобретите специальные смывки, предназначенные для удаления тех или иных конкретных пятен.

Что делать с испорченной мебелью

Как бы старательно вы ни закрывали свои диваны и кресла, все равно обивка может испачкаться во время ремонта. Первое, что нужно сделать по его окончании, это пропылесосить мебель. Затем надо снять все чехлы и постирать их в стиральной машине. Все, что не снимается, нужно очистить с помощью специального средства для мебели. Инструкцию к любому выбранному вами составу всегда можно найти на упаковке.

Мебель из МДФ или металла сначала надо попытаться отмыть смоченной в чистой воде и хорошо отжатой салфеткой из микрофибры. Для большей результативности можно вместо воды использовать слабый раствор уксуса. Для очистки деревянной и лакированной мебели лучше сразу приобрести полироль. Сейчас более чем достаточно разных составов, помогающих удалить загрязнения с дерева.

Что делать с запахами

Главное правило: маскировать послеремонтные ароматы не стоит! Во-первых, запах вернется, а во-вторых, ни один освежитель не может очистить воздух в доме от витающих в нем вредных веществ.

Поэтому самый лучший вариант - это постоянное проветривание. Можно даже, уходя из дома, устраивать сквозняки. Такая тактика поможет избавиться от неприятного запаха в течение буквально нескольких дней. Но методика применима, конечно, только в том случае, если за окном весна или лето. Зимой лучше использовать увлажнитель. Он уберет посторонние ароматы и очистит воздух в квартире.

И, конечно, по несколько раз в день надо проводить влажную уборку. Такая процедура освежает воздух и тоже способствует его очищению.

Многие говорят: ремонт надо перетерпеть. Рано или поздно он все равно закончится. Но я бы добавила: надо еще пережить и уборку после ремонта. Это очень трудоемкий и сложный процесс, отнимающий много сил и времени. И справиться самому с этой задачей практически нереально. Особенно если речь идет о масштабном ремонте, после которого в доме воцаряется настоящий хаос. Поэтому в следующий раз, если я, конечно, снова решусь на какую-то переделку, тратить силы на уборку после строительных работ точно не буду. Лучше сразу позову клинеров из “Колибри”. Настоящих специалистов, способных очистить все быстро и, главное, качественно.