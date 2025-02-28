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Инструктажи по охране труда в 2025 году: новые подходы

Инструктажи по охране труда в 2025 году: новые подходы
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Инструктажи по охране труда — это базовый элемент системы безопасности на любом предприятии. В России их проведение регулируется Трудовым кодексом (ст. 214, 225) и Постановлением Правительства РФ №2464 от 24 декабря 2021 года, действующим до 1 сентября 2026 года. На 2025 год инструктажи остаются обязательными для всех работников, а ответственные за их проведение должны иметь удостоверение по охране труда, полученное после обучения в учебном центре. Но в этом году появляются новые подходы к их организации и фиксации. Как адаптировать процесс в современных условиях и что учесть работодателям?

Виды инструктажей и их назначение

Инструктажи по охране труда делятся на несколько типов, каждый из которых имеет свою цель:

  1. Вводный инструктаж: проводится для новых сотрудников, подрядчиков и посетителей. Знакомит с общими правилами безопасности, структурой предприятия и ответственными лицами.
  2. Первичный инструктаж: организуется на рабочем месте перед началом работы. Охватывает конкретные риски, оборудование и методы безопасного труда.
  3. Повторный инструктаж: обновляет знания работников каждые 6 месяцев, если иное не установлено отраслевыми нормами.
  4. Внеплановый инструктаж: нужен при изменениях в оборудовании, технологиях или после аварий.
  5. Целевой инструктаж: проводится перед разовыми задачами, например, ликвидацией последствий ЧС или работой на высоте.

Все инструктажи фиксируются в журналах с подписями инструктора и работника. С 2023 года данные также вносятся в ЕИСОТ для прозрачности.


Новые подходы в 2025 году

На фоне цифровизации и усиления контроля в 2025 году инструктажи эволюционируют:

  • Электронные журналы: С марта 2023 года работодатели используют ЕИСОТ для учета инструктажей, но в 2025 году электронные журналы становятся стандартом. Это снижает бумажную нагрузку и упрощает проверки Роструда.

  • Персонализация программ: Результаты СОУТ (специальной оценки условий труда) все чаще адаптируют инструктажи под конкретные риски. Например, на химическом производстве акцент на обращении с токсичными веществами, а в офисе — на эргономике.

  • Онлайн-формат: Вводный и повторный инструктажи для удаленных сотрудников проводят через видеоконференции с последующим тестированием. Это закреплено в п. 72 Постановления №2464.

  • Интеграция с тренировками: Целевой инструктаж перед работами повышенной опасности дополняется практическими занятиями, например, отработкой эвакуации.

Практика применения

На предприятиях внедряют новые методы. Например, строительная компания в 2024 году перевела повторные инструктажи в онлайн-формат с использованием видеороликов, сократив время на 30%. На заводах с вредными условиями первичный инструктаж совмещают со стажировкой, что повышает эффективность обучения. Такие подходы соответствуют требованиям законодательства и снижают риски.


Обязанности работодателей

Работодатель должен:

  1. Назначить ответственных за проведение инструктажей (с обучением по программе А).
  2. Разработать программы, учитывающие специфику рабочих мест.
  3. Зарегистрировать результаты в ЕИСОТ в течение 10 дней после инструктажа.
  4. Обеспечить регулярность повторных инструктажей (каждые полгода).

Несоблюдение грозит штрафами: до 80 000 рублей для юрлиц по ст. 5.27.1 КоАП РФ, а при повторных нарушениях — до 200 000 рублей или приостановка деятельности.


Почему это важно?

Инструктажи снижают травматизм. По данным Минтруда за 2023 год, до 25% инцидентов связаны с недостаточной осведомленностью работников. Регулярное обновление знаний помогает избежать аварий и повышает ответственность персонала. В 2025 году Роструд усиливает проверки, делая инструктажи ключевым инструментом профилактики.


Заключение

Инструктажи по охране труда в 2025 году становятся более гибкими и технологичными. Электронные журналы, персонализация и онлайн-форматы упрощают процесс, сохраняя его эффективность. Работодателям важно адаптировать программы под свои условия и вовремя фиксировать данные в ЕИСОТ. Это не только требование закона, но и способ защитить сотрудников и бизнес от рисков.

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