Инновации в стирке: что умеют современные стиральные машины?

Стиральные машины – неотъемлемая часть нашей повседневной жизни, но их функции давно перестали ограничиваться стиркой. Современные модели поражают разнообразием функций и возможностей. Новые технологии делают стирку проще и эффективнее. Они позволяют:

оптимизировать процесс стирки – стиральные машины автоматически подбирают программы, дозируют моющие средства и даже контролируют уровень загрязнения белья;

улучшить качество стирки – удаляют даже самые стойкие загрязнения, сохраняют яркость цветов и нежно заботятся о деликатных тканях;

снижают потребление ресурсов – экономят воду, электроэнергию и моющие средства, делая стирку более доступной и экологичной.

В этой статье мы расскажем о самых интересных новшествах стиральных машин. Вы узнаете, как работают технологии и какие преимущества они дают.

Стирка с умом

Стиральная машина с искусственным интеллектом делает процесс стирки проще и эффективнее. Она сама анализирует все факторы стирки: жесткость воды, вес белья, тип ткани и уровень загрязнения. Для этого задействованы специальные датчики, которые собирают информацию и передают ее в процессор для обработки. Затем искусственный интеллект подбирает оптимальный цикл стирки, учитывая все нюансы. Это гарантирует, что постиранная одежда будет идеально чистой, а ткань не повредится, а значит, любимые вещи прослужат дольше.

Технология обработки паром

Одна из интересных новинок – стиральные машины с технологией True Steam. Обычная стирка в таких машинках дополняется паровой обработкой. Пар, проникая в ткань, бережно ее разглаживает, эффективно растворяет остатки моющих средств и удаляет аллергены. Но это не все плюсы технологии:

пар воздействует на волокна ткани, позволяя стиральному порошку проникать вглубь волокон. Благодаря этому, даже без использования кондиционера, вещи становятся мягкими и сохраняют свежесть надолго. Кроме того, паровая обработка эффективно справляется с застарелыми пятнами, что является отличной альтернативой замачиванию;

такая обработка убивает до 90% бактерий и микробов, удаляет аллергены. Благодаря этому, белье становится не только чистым, но и гигиеничным;

после воздействия паром исчезают все неприятные запахи, которые могут оставаться даже после самой интенсивной стирки. Вы сможете легко удалить с одежды назойливый запах табака или масляной краски;

паровая обработка помогает разгладить ткань, уменьшая количество заломов и складок. Это значительно упрощает последующую глажку белья.

Встроенный парогенератор позволяет освежить одежду даже без воды и порошка. Достаточно просто положить вещь в стиральную машину и включить режим паровой обработки. В некоторых стиралках вы сможете выбрать между двумя режимами работы – непрерывная подача пара или паровой удар. Кроме того, в моделях с технологией True Steam часто есть возможность регулировать интенсивность подачи пара в зависимости от типа ткани. Например, для деликатных вещей лучше использовать более мягкий режим.

Сушка в стиральной машине: просто и удобно

Некоторые современные стиральные машины имеют функцию сушки. Она активируется после завершения стирки и отжима. Внутри барабана начинает циркулировать теплый воздух, который высушивает ткань. Больше не придется ждать, пока белье высохнет естественным путем. Плюсы наличия такой программы в стиралке:

обеспечивает равномерную сушку белья, не оставляя влажных участков;

одежда при сушке в барабане защищена от пыли и посторонних запахов – вы получаете свежие, чистые, сухие вещи;

позволяет не только высушить белье, но и очистить его от пыли, аллергенов и шерсти домашних животных. Теплый воздух, циркулирующий в барабане, выдувает эти частицы из ткани, делая белье более чистым и гигиеничным.

Стиральная машина с сушилкой – это не просто удобное решение, но и отличная возможность сэкономить полезную площадь. Вам не придется покупать и искать место для установки и стиралки, и сушилки, что особенно важно для небольших квартир или кухонь.

Стирка в трех измерениях

Одним из последних достижений в области стирки белья является 3D AquaSpar или 3D Washing. Эта инновационная разработка обеспечивает более эффективное и экономичное использование воды в процессе стирки. Технология также исключает появление “мертвых зон” в барабане, где в процессе стирки вещи практически не контактируют с водой и моющим средством, и как следствие, плохо отстирываются.Суть инновации – вода подается сразу с трех сторон, что гарантирует равномерное смачивание тканей. Барабан оснащен датчиком загрузки белья, датчиком уровня воды и программным обеспечением, которое анализирует данные и определяет оптимальное количество воды, необходимое для стирки. Машинка активирует специальную систему подачи воды, которая смачивает ткань не только в нижней части барабана, но и обильно орошает вещи со всех сторон. Стирка проходит гораздо быстрее и эффективнее, воздействие на вещи более бережное и равномерное.

Режим трехмерной стирки интегрирован в стиральные машины Bosch новейшего поколения. В результате использования такой технологии удается сократить расход воды на 25% по сравнению с традиционными стиральными машинами. Следует отметить, что технология не только способствует бережному расходу энергоресурсов, но и обеспечивает более высокое качество стирки.

Система автоматического дозирования моющих средств i-Dos

Система i-Dos – это умная инновация, которая делает стирку более эффективной. Она позволяет сократить потребление воды, электроэнергии и моющего средства. Стиральные машины с i-Dos оснащены специальной кюветой на 1 л или больше, куда заливают средство для стирки. Такого количества хватает примерно на 20 стирок. Зубчатые колесики дозируют моющее средство в барабан с точностью до миллилитра. Система самостоятельно рассчитывает оптимальное количество моющего средства и воды для каждой стирки. Благодаря i-Dos можно сэкономить до 7000 л воды в год и около 30% стирального геля.

Существует и другая технология автоматического дозирования – TwinDos. Встроенный дозатор в этой системе предназначен для двух жидких моющих средств. Вам не нужно их переливать, они просто вставляются в машину в упаковках. Система TwinDos работает в два этапа:

сначала первое средство борется с жировыми и белковыми загрязнениями;

затем второе моющее средство удаляет более сложные пятна, например, от шоколада, травы, красного вина или кофейного напитка.

Система автоматически дозирует моющие средства, учитывая установленные пользователем параметры, вес белья и тип ткани. В машинках с TwinDos также предусмотрены отсеки для стандартных моющих средств (стиральных порошков, кондиционеров).

Автодозировка не только делает процесс стирки более автоматизированным, но и решает проблему передозировки моющего средства. Многие ошибочно думают, что чем больше средства налить на одну стирку, тем лучше отстираются загрязнения, но это заблуждение. Излишки мыльного раствора плохо выполаскиваются из тканей, однако на качество стирки это никак не влияет. В результате вещи могут сильно пахнуть отдушкой стирального геля, вызывать аллергию, а средства для стирки приходится покупать чаще.

Программы для эффективного пятновыведения

Среди передовых технологий для стиральных машин отдельного внимания заслуживает система борьбы с пятнами. Такие модели в автоматическом режиме способны удалить более 15 типов загрязнений. Пользователю лишь нужно выбрать тип пятна в электронном меню, а умная машины сама определит оптимальные параметры стирки, учитывая тип ткани, загрузку (кг) и характеристики пятна.

Каждое загрязнение имеет свою молекулярную структуру, поэтому для его расщепления необходим особый алгоритм стирки. Система пятновыведения сама подбирает подходящую схему стирки, температурный режим, чтобы эффективно удалить пятна различного происхождения. Таким образом, вам не придется заниматься предварительным замачиванием или застирыванием.

Обычно цикл пятновыведения в стиральных машинах проводится при температуре воды 40 °С. Однако для средств с энзимами эта температура не всегда подходит. Иногда необходимо повысить или понизить температуру воды, чтобы энзимы смогли активизироваться и быстро отстирать пятна.

Усовершенствованная программа пятновыведения может самостоятельно менять температуру воды прямо в процессе стирки. Таким образом, разные энзимы работают более эффективно, и пятна отстирываются полностью. При этом сами ткани не страдают, так как стиральная машина осуществляет минимальное механическое воздействие на вещи.

Также новые стиральные машины могут иметь программу “Интенсивное замачивание” (Bubble Soak). Она позволяет оставить белье в мыльно-пенном растворе прямо в барабане. Благодаря предварительному замачиванию, средство для стирки глубоко проникает в ткань и воздействует на структуру загрязнения прямо внутри волокон. В результате пятна деликатно, но полностью удаляются.

Быстрая и очень быстрая стирка без ущерба качеству стирки

Производители стремятся сделать стирку более быстрой и придумали 2 решения:

сокращение цикла – когда вы сами можете выставить время стирки;

использование интеллектуальных программ, которые автоматически определяют минимально необходимое время работы машинки.

Укороченные циклы (15, 20, 30 минут) позволяют быстро освежить одежду, на которой нет сильных загрязнений, пятен. А интеллектуальные программы предназначены для быстрой, но качественной стирки грязных вещей, которые обычно требуют стандартного цикла. Машина анализирует загрузку, тип ткани, интенсивность загрязнений, чтобы определить минимальное время, необходимое для эффективной стирки. В некоторых случаях такая оптимизация может сократить время стирки на 65% по сравнению со стандартным циклом.

Функция Time Manager в некоторых моделях стиральных машин позволяет пользователю самостоятельно выбирать время цикла из предложенных машиной вариантов.

Инверторный мотор

Инверторный мотор – это современное решение, которое используется во многих современных стиральных машинах. По сути, этот двигатель представляет собой электрическую машину постоянного тока. В инверторном двигателе сочетается надежность агрегатов переменного тока и хороший отклик при управлении электромоторов постоянного тока. Благодаря этому можно точно контролировать скорость вращения барабана и выбирать различные варианты его движения.

Плюсы инверторного мотора:

работает тихо. Специальная конструкция обеспечивает стабильность работы всей системы в любых режимах стирки, минимизируя вибрации и шум;

надежный. В таком двигателе нет угольных щеток, которые быстро стираются, что становится частой причиной поломок;

обеспечивает высокую скорость отжима. Инверторные моторы могут достигать скорости вращения барабана до 2000 об/мин, благодаря чему белье после стирки лишь немного остается влажным;

энергоэффективные. Стиралки с инверторным двигателем потребляют меньше электроэнергии и воды.

Инверторные машинки становятся популярными в наши дни, поэтому все больше производителей выпускают такую технику.

Но стоит учесть, что инвертор крайне плохо переносит перепады напряжения. Чтобы защитить плату, рекомендуется подключать стиралку к сети через стабилизатор. Еще один минус – высокая цена инверторных машинок по сравнению с коллекторными (щеточными).

Основные тенденции в сфере совершенствования функционала стиральных машин – это сокращение времени стирки без потери качества, а также экономия ресурсов: воды, электроэнергии и моющих средств. Раньше такие инновационные функции были доступны только в моделях премиум класса. На сегодняшний день большим функционалом обладают не только модели премиум сегмента.