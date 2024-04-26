В сети клиник инъекционной косметологии «Подружки» вы можете улучшить состояние и внешний вид кожи, скорректировать овал лица и избавиться от пигментации. Уже более 10 лет мы помогаем своим клиентам скрыть признаки старения, сохранить красоту и здоровье кожи без хирургических вмешательств. В этой статье мы хотим рассказать о популярных и эффективных методиках инъекционной косметологии.

Что такое инъекционная косметология?

Инъекционная косметология — это методика коррекции возрастных изменений и улучшения внешнего вида с помощью «уколов красоты». Инъекционная косметология позволяет устранить морщины, улучшить контуры лица, вернуть естественный овал, увеличить объем губ и многое другое. Препараты подбираются индивидуально в зависимости от вашего запроса и общего состояния кожного покрова.

Что такое плазмолифтинг?

Плазмолифтинг — процедура, при которой под кожу вводится собственная плазма крови пациента. Плазма содержит огромное количество тромбоцитов, которые стимулируют регенерацию тканей и ускоряют заживление ран.

С помощью плазмолифтинга можно избавиться от морщин, вернуть коже тонус и упругость, осветлить пигментные пятна и следы постакне, устранить сухость и шелушение, сделать менее заметными рубцы и шрамы. Процедура абсолютно безопасна и исключает проявление аллергии.

Как вернуть коже сияние?

Лучший способ заставить кожу сиять изнутри — увлажнить ее и насытить полезными веществами. С этим отлично справляется мезотерапия — процедура введения под кожу специальных витаминных коктейлей, в состав которых могут входить витамины, минералы, аминокислоты и пептиды.

Как избавиться от морщин на лбу и вокруг глаз?

Разгладить горизонтальные морщины на лбу и вертикальные в области межбровья, а также избавить от «гусиных лапок» вокруг глаз на длительный период способны инъекции ботулотоксина типа А. Длительность эффекта зависит от индивидуальных особенностей клиента и составляет в среднем от 3 до 6 месяцев. Процедура вполне комфортна для пациентов и не требует дополнительного обезболивания.

Что может исправить контурная пластика?

Контурная пластика — это введение под кожу специальных препаратов (филлеров), которые помогают изменить форму и объем практически любой области лица.

Контурная пластика используется для коррекции формы губ, носа, скул, подбородка. Результаты контурной пластики обычно видны сразу после процедуры и сохраняются на протяжении нескольких месяцев.

Как бороться со вторым подбородком?

Для быстрого устранения жировых отложений в области подбородка используются липолитики. Они вводятся под кожу и помогают разрушить жировые клетки. Результаты обычно видны через несколько недель после введения препарата.

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