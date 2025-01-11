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· 16+ · Юлия Колотова

ИИС тип А и тип Б: какой налоговый вычет выбрать?

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Использование индивидуального инвестиционного счёта (ИИС-счёта) вместо обычного брокерского позволяет инвестору получить дополнительную выгоду за счёт налоговых преференций и льгот. Открыть его может любой налоговый резидент России, однако его использование сопряжено с некоторыми ограничениями:

  1. Частичный вывод средств невозможен. Снятие денег означает закрытие вклада, что при нарушении минимального срока владения повлечёт потерю права на вычеты. Исключением являются случаи, когда вкладчик доказал, что выводил средств для возмещения затрат на дорогостоящее лечение.

  2. Дивиденды, купоны, иные выплаты по ценным бумагам также недоступны для вывода и остаются на счёте.

  3. На счету можно купить только активы российских эмитентов: заходить на зарубежные биржи, приобретать иностранные ценные бумаги нельзя.

  4. Минимальный срок владения — не менее пяти лет. При нарушении минимального срока право на льготы и вычеты пропадёт. В дальнейшем срок владения для счетов, которые будут открываться в период с 2026 по 2029 год, поступательно увеличится до десяти лет.

ИИС старого типа

До 2024 года у брокеров были доступны два типа ИИС:

  • Счёт типа А предполагает возможность инвестора ежегодно возвращать часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Сумма к возврату зависит от типа налогообложения (13 или 15% от уплаченного НДФЛ) и от объёма внесённых на счёт средств, которые направил инвестор в отчётном году. Учитываются взносы в пределах 400 тысяч рублей, что означает, что каждый раз можно вернуть не более 52 тысяч рублей (60 тысяч рублей для плательщиков налога по повышенной ставке).

  • Выбор типа Б не позволяет получать ежегодные возвраты, однако предполагает освобождение от уплаты налога на доходы физического лица, образовавшиеся за весь срок пользования ИИС. Вычет рассчитывается в момент его закрытия и составляет 13% от полученного дохода. Он не распространяется на дивиденды, а также прибыль от операций с валютами и драгоценными металлами.

Для новых счетов, открываемых с 2024 года, выбор типов А или Б недоступен, вместо них внедрён новый тип ИИС (ИИС-3), который сочетает в себе особенности старых. Ранее открытый вклад может быть трансформирован в новый тип, при этом уже прошедший период его владения (но не более трёх лет) добавляется к сроку владения новым.

Особенности ИИС-3

  • В течение срока действия можно вносить любое количество денег без ограничений.

  • Владелец ежегодно может обращаться за налоговым вычетом. Как и в типе А, его сумма формируется из объёма НДФЛ, уплаченного в отчётном году. Расчёт производится аналогично, размер возврата зависит от взносов и не может превышать 60 тысяч рублей.

  • При закрытии после достижения минимального срока владения инвестор освобождается от уплаты НДФЛ на доход, образовавшийся на счёте за период его использования. Все доходы сверх суммы в 30 млн рублей облагаются налогом по обычной ставке.

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