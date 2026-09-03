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ИИ покажет краткое содержание звонков в журнале вызовов

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МТС запускает функцию отображения ключевых тези...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС запускает функцию отображения ключевых тезисов телефонных разговоров в истории вызовов. Новая разработка МТС VoiceTech для управления звонками поможет татарстанцам восстановить в памяти детали телефонного разговора. Тезисы, сформированные искусственным интеллектом, можно будет посмотреть в приложении оператора.

Технология в режиме реального времени обрабатывает разговор и преобразовывает его в ключевые тезисы, которые отображаются в истории звонков. Если абоненту понадобятся подробности диалога, он сможет обратиться к расширенной версии выводов, а также к полной расшифровке разговора и его записи в приложении «Мой МТС».

«С учетом высокого темпа жизни, вынужденной многозадачности и интенсивности коммуникаций современного человека, особенно горожанина, сложно удержать всю информацию в памяти. ИИ-помощники уже берут на себя часть жизненной и рабочей рутины, экономя наши ресурсы. Теперь технологии могут помочь сориентироваться и в журнале звонков – быстро вернуться к содержанию разговоров. При этом нужный уровень детализации можно выбрать самому – ИИ может показать от нескольких тезисов до полной расшифровки и записи» - рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

МТС стала первой российской компанией, которая внедрила отображение кратких тезисов разговоров в истории звонков для всех пользователей «Интеллектуальной записи». Функция входит в ряд тарифов без дополнительной платы, на остальных в первые 30 дней действует бесплатный тестовый период.

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