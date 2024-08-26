Холодильная витрина: лучший способ демонстрации товаров в магазине

Сегодня сложно представить заведение общественного питания или магазин без холодильной витрины. Она позволяет не только продемонстрировать продукт, но и обеспечить его свежесть. Холодильные витрины бывают разных размеров и форм. Одни используется преимущественно в крупных супермаркетах, другие же идеально подойдут для небольших кофеен и булочных. Рассмотрим подробнее разновидности холодильных витрин и из основные плюсы.

Основные разновидности холодильных витрин

Существует множество классификаций торгового оборудования. Начнем с конструктивных особенностей.

Витрины могут быть открытыми и закрытыми. Первые используются преимущественно в магазинах самообслуживания. Они обеспечивают открытый доступ к продуктам, чтобы покупатели могли самостоятельно брать товары, не прибегая к помощи продавца.

Конструкция закрытых витрин предполагает продажу из-за прилавка. Доступ к товарам есть только у продавца, но клиенты видят всю продукцию с противоположной стороны.

Горизонтальные витрины являются стандартными. Из можно увидеть в каждом магазине. Вертикальные применяются преимущественно в кафе и ресторанах для выкладки кондитерских изделий, напитков. Они занимают меньше места, чем стандартные горизонтальные, но при этом обеспечивают прекрасный обзор продукции. Вертикальные витрины могут быть напольными или настольными. Вторые обычное покупают для небольших кафе и кондитерских.

Что касается температурного режима, то витрины бывают среднетемпературные, универсальные и кондитерские.

Первые используются для демонстрации колбас, сыров, молочных продуктов, а также готовых блюд. Это позволяет сохранять даже скоропортящиеся продукты свежими.

Универсальные витрины подходят для хранения как замороженных, так и свежих продуктов. Их покупают для небольших магазинов, где ассортимент может часто меняться, а нужного холодильника "под рукой" может не быть. Настройки можно изменить очень быстро.

Температура в кондитерских витринах составляет от +3 до +8 градусов Цельсия. Они идеальны для демонстрации и хранения тортов, пирожных, напитков.

Сфера применения холодильных витрин

Сегодня оборудование используется не только в супермаркетах и небольших магазинах, но и:

на автозаправочных станциях. В небольших в магазинах часто продают продукты питания и охлажденные напитки, которые нуждаются в определенной температуре хранения;

рынках и ярмарках. Это единственный способ сохранить скоропортящиеся продукты свежими на открытой территории;

в суши барах. Там хранят готовые блюда до момента их подачи или передачи курьеру;

барах и ресторанах. Чаще всего в витринах хранят готовые десерты, фрукты, алкогольные и безалкогольные напитки;

на предприятиях общественного питания (например, столовых или бистро), где можно купить сразу готовую еду и т.д.

Витрины часто можно увидеть в кондитерских и булочных. Некоторые виды выпечки необходимо хранить при определенной температуре.