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Группа ВТБ объявила финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2026 года

Служба новостей Автор статьи
Банк ВТБ опубликовал финансовую отчетность Груп...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Банк ВТБ опубликовал финансовую отчетность Группы за первое полугодие 2026 года, подготовленную по стандартам МСФО.

Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор ВТБ, отметил:
«В течение первого полугодия ключевым приоритетом для Группы ВТБ было управление капиталом. Избирательный рост кредитов на фоне восстановления чистой процентной маржи и роста базовых доходов, секьюритизация розничного портфеля и выход из нестратегических активов привели к значимому росту достаточности капитала и позволили обеспечить высокий уровень дивидендной доходности для акционеров. С учетом динамики развития бизнеса и текущих прогнозов на второе полугодие прогноз по основным финансовым показателям Группы остается неизменным».

По состоянию на 30 июня 2026 года объем совокупного кредитного портфеля Группы ВТБ (до вычета резервов) составил 25,6 трлн рублей, увеличившись с начала года на 4,5%. При этом объем кредитов юридических лиц увеличился на 7,9%, до 18,6 трлн рублей, а кредиты физическим лицам сократились с начала года на 3,6%, до 7,0 трлн рублей. Группа продолжила стратегическое репозиционирование кредитного портфеля, направленное на рост корпоративного кредитования при замедлении розничного, что позволяет оптимизировать использование капитала Группы.

Совокупные средства клиентов Группы в первом полугодии сократились на 1,2%, до 27,6 трлн рублей. Средства юридических лиц уменьшились с начала года на 1,0%, до 13,7 трлн рублей. Объем средств клиентов — физических лиц сократился с начала года на 1,4%, до 13,8 трлн рублей.

Чистая прибыль Группы ВТБ за первое полугодие 2026 года составила 225,2 млрд рублей. Возврат на капитал Группы ВТБ составил 16,1%. По состоянию на 1 июля 2026 года норматив Н20.0 (общий) увеличился до 10,7% (при минимально допустимом значении Банка России — 10,00%).

По итогам первого полугодия 2026 года ВТБ стабильно занимает лидирующие позиции на рынке розничных клиентов. Количество активных розничных клиентов ВТБ достигло 31,3 млн человек. Количество состоятельных клиентов Банка приблизилось к 1,3 млн человек. Объем средств под управлением Private Banking и «Привилегии» ВТБ превысил 11 трлн рублей.

В первом полугодии 2026 года ВТБ завершил юридическое присоединение Почта Банка. Интеграция ВТБ и Почта Банка проходила поэтапно с начала 2025 года и включала миграцию клиентов, бесшовный технологичный переход, предоставление доступа ко всем продуктам ВТБ, а также ребрендинг 2 244 точек обслуживания «Почта Банка» в 83 регионах страны.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

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