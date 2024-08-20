Гранитные лестницы
Натуральный гранит – один из лучших материалов, традиционно используемых для изготовления лестниц, устанавливаемых как в общественных местах, так и в частных домовладениях. Ступени из гранита обладают превосходными эксплуатационными и эстетическими качествами, благодаря которым неизменно пользуются заслуженной популярностью и неослабевающим спросом у покупателей. Подробнее об особенностях данных изделий расскажем в нашей статье.
Достоинства и недостатки
Лестницы из гранита функциональны, красивы и имеют срок службы, исчисляющийся столетиями. В сравнении с конструкциями из других материалов они демонстрируют ряд преимуществ, в числе которых:
- Высокая прочность, обусловленная твердостью породы. Благодаря этому качеству конструкцию сложно повредить даже при интенсивной эксплуатации в общественных местах с большой проходимостью людей.
- Невосприимчивость к биоповреждениям (развитие плесени, гниение, жук точильщик и др.).
- Влагостойкость. Плотная структура камня обеспечивает низкий коэффициент влагопоглощения, который в зависимости от сорта составляет 0,05 – 0,17%.
- Пригодность к эксплуатации под открытым небом в условиях непростого климата с морозами и оттепелями. Ступени из гранита прекрасно подходят для улицы, так как в зависимости от сорта камня способны выдержать от 100 до 200 циклов заморозки/оттаивания без вреда для структуры, а значит, и функциональных качеств.
- Устойчивость к действию ультрафиолета. Гранитные ступени не изменят цвет под действием солнца.
- Негорючесть.
- Ступени из гранита не скрипят, не подвержены деформации и растрескиванию.
- Палитра природных оттенков и текстур позволяет выбрать камень, соответствующий проекту практически в любом стиле и цветовой гамме.
Изделия не требуют трудоемкого обслуживания. Для профилактики защитное средство рекомендуется наносить раз в 1-2 года. Уход заключается во влажной уборке.
К условным недостаткам лестниц из гранита можно отнести большой вес и высокую стоимость.
Варианты изделий
Лестницы из гранита по предназначению подразделяются на интерьерные и экстерьерные. По способу конструктивного решения выделяют:
- маршевые (прямые и криволинейные) – традиционные с площадкой между маршами;
- винтовые;
- самонесущие (консольные).
Производитель чаще всего предлагает 2 вида ступеней – из цельного блока и накладные. Для улицы лучше выбрать первый вариант, как более надежный, для дома – второй, поскольку весит меньше.
Ступени доступны в различных видах обработки поверхности: глянцевые, матовые, с термообработкой, противоскользящие (бучадированные).
Гранитные ступени для лестниц, устанавливаемых на входной группе, должны иметь защиту от скольжения (накладки, шероховатые полосы, бороздки). Это не испортит красоту конструкции, но убережет от возможных травм.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань