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Гранитные лестницы

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Натуральный гранит – один из лучших материалов, традиционно используемых для изготовления лестниц, устанавливаемых как в общественных местах, так и в частных домовладениях. Ступени из гранита обладают превосходными эксплуатационными и эстетическими качествами, благодаря которым неизменно пользуются заслуженной популярностью и неослабевающим спросом у покупателей. Подробнее об особенностях данных изделий расскажем в нашей статье.

Гранитные лестницы

Достоинства и недостатки

Лестницы из гранита функциональны, красивы и имеют срок службы, исчисляющийся столетиями. В сравнении с конструкциями из других материалов они демонстрируют ряд преимуществ, в числе которых:

  • Высокая прочность, обусловленная твердостью породы. Благодаря этому качеству конструкцию сложно повредить даже при интенсивной эксплуатации в общественных местах с большой проходимостью людей.
  • Невосприимчивость к биоповреждениям (развитие плесени, гниение, жук точильщик и др.).
  • Влагостойкость. Плотная структура камня обеспечивает низкий коэффициент влагопоглощения, который в зависимости от сорта составляет 0,05 – 0,17%.
  • Пригодность к эксплуатации под открытым небом в условиях непростого климата с морозами и оттепелями. Ступени из гранита прекрасно подходят для улицы, так как в зависимости от сорта камня способны выдержать от 100 до 200 циклов заморозки/оттаивания без вреда для структуры, а значит, и функциональных качеств.
  • Устойчивость к действию ультрафиолета. Гранитные ступени не изменят цвет под действием солнца.
  • Негорючесть.
  • Ступени из гранита не скрипят, не подвержены деформации и растрескиванию.
  • Палитра природных оттенков и текстур позволяет выбрать камень, соответствующий проекту практически в любом стиле и цветовой гамме.

Изделия не требуют трудоемкого обслуживания. Для профилактики защитное средство рекомендуется наносить раз в 1-2 года. Уход заключается во влажной уборке.

К условным недостаткам лестниц из гранита можно отнести большой вес и высокую стоимость.

Гранитные лестницы

Варианты изделий

Лестницы из гранита по предназначению подразделяются на интерьерные и экстерьерные. По способу конструктивного решения выделяют:

  • маршевые (прямые и криволинейные) – традиционные с площадкой между маршами;
  • винтовые;
  • самонесущие (консольные).

Производитель чаще всего предлагает 2 вида ступеней – из цельного блока и накладные. Для улицы лучше выбрать первый вариант, как более надежный, для дома – второй, поскольку весит меньше.

Ступени доступны в различных видах обработки поверхности: глянцевые, матовые, с термообработкой, противоскользящие (бучадированные).

Гранитные ступени для лестниц, устанавливаемых на входной группе, должны иметь защиту от скольжения (накладки, шероховатые полосы, бороздки). Это не испортит красоту конструкции, но убережет от возможных травм.

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