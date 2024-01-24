Полезное
· Анастасия Есикова

Горнолыжный курорт Свияжские холмы: Ваш идеальный зимний отдых

Подписаться в Telegram

Горнолыжный курорт Свияжские холмы — это жемчужина зимнего отдыха, уютно расположенная в Республике Татарстан, всего в 25 километрах от города Казани.

Этот современный курорт, привлекающий гостей своими превосходными условиями и разнообразием услуг, открыт для посетителей с ноября по март.

Он идеально подходит как для любителей активного зимнего отдыха, так и для тех, кто предпочитает расслабленную атмосферу.

Разнообразие трасс

Курорт может похвастаться 10 трассами общей протяженностью 5,5 километров. Эти трассы обслуживаются шестью подъемниками: два бугельных, два кресельных и два гондольных подъемника. Разнообразие трасс удовлетворит как новичков, так и опытных лыжников и сноубордистов. Трасса №1 идеально подходит для начинающих, трасса №2 — для лыжников среднего уровня, а трассы №3 и 3а предназначены для продвинутых спортсменов.

Читайте также: Лучшие горнолыжные курорты Татарстана

Услуги для любителей сноубординга

Для поклонников сноубординга курорт предлагает сноупарк, оснащенный трамплинами, различными фигурами и хафпайпом. Это место, где каждый сноубордист сможет показать свое мастерство или научиться новым трюкам.

Дополнительные зимние развлечения

ГЛК Свияжские холмы также предлагает множество других зимних развлечений. Гости могут насладиться катанием на снегоходах, ватрушках и тюбингах, что делает отдых на курорте еще более увлекательным и разнообразным.

Варианты размещения и инфраструктура

Курорт предлагает разнообразные варианты размещения: от уютных гостиниц до просторных коттеджей и шале. Всего на территории курорта расположены 5 гостиниц, 100 коттеджей и 100 шале. Помимо этого, на территории курорта функционируют рестораны, кафе, бары, spa-центр, бильярдный клуб и боулинг, что обеспечивает гостям максимальный комфорт и разнообразие досуга.

Дополнительные услуги курорта

Горнолыжный курорт Свияжские холмы предлагает не только отличные условия для катания, но и разнообразные дополнительные услуги:

  • Экскурсии: Посещение острова-града Свияжск, экскурсии в Казань, Великий Болгар, Раифский монастырь и другие достопримечательности Татарстана.
  • Корпоративные мероприятия и праздники: Организация мероприятий любого масштаба и формата.
  • Прокат спортивного инвентаря: Все необходимое для комфортного катания.
  • Профессиональная инструкторская служба: Помощь в освоении навыков катания.

Идеальное место для семейного отдыха

Курорт Свияжские холмы — это отличное место для отдыха всей семьей или в компании друзей. Широкий спектр услуг и развлечений, предлагаемых курортом, позволяет каждому гостю найти занятие по душе и провести время интересно и с пользой.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Боец ММА не стал молчать и выступил с трогательной просьбой к МакSим

Новости Татарстана

день назад

Минниханов высказался о прорыве канализации на улице Амирхана

обработка квартиры от тараканов сэс

Новости Татарстана

день назад

Метшин заявил, что невозможно быстро устранить последствия непогоды

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2024 году

ламинат укладка цена за м2 в Самаре

Новости Татарстана

23 часа назад

Пока бесплатно: временно отменена плата за проезд по М-12 в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

Минниханов заявил о крупных проблемах из-за высокой ключевой ставки

Новости Татарстана

день назад

В казанском метро сломались поезда, люди не могут уехать домой

Новости Татарстана

18 часов назад

На последние матчи «Ак Барса» пустят только обладателей абонементов
Лонгриды
4 дня назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

18 минут назад

Алексей Песошин вручил МЧС РТ новую технику

Новости Татарстана

час назад

Минниханов поручил строго следить за долгами по аренде земли и имущества

Новости Татарстана

14 часов назад

Казань вошла в топ-10 городов по зарплатам PR-менеджеров в ИТ

Новости Татарстана

14 часов назад

В Казани зафиксированы 11-балльные пробки
Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса
Лонгриды
6 дней назад

Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса

Новости Татарстана

18 часов назад

Через месяц татарстанцев ждут длинные выходные

Новости Татарстана

18 часов назад

Владимир Путин пригласил президента Египта на саммит БРИКС в Казани

Новости Казани

20 часов назад

Единственный показ танцевального спектакля Ляйсан Утяшевой «Carmen P.S.» в Казани!
Женский форум: развеиваем мифы о косметологии
Интересное в Казани
4 дня назад

Женский форум: развеиваем мифы о косметологии