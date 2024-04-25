Фотоомоложение лица BBL Skin Tyte
Данная процедура представляет собой разновидность аппаратного дерматологического лечения. Воздействие мощного светового потока на определенные участки лица или тела – это принцип, по которому работает фототерапия bbl. Параметры светового излучения, количество необходимых сеансов, а также их длительность устанавливает врач-дерматолог с учетом индивидуальных характеристик пациента.
Ускоренное омоложение кожи – это одно из самых главных преимущества технологии bbl forever clear. Это не только эффективная, но и безопасная процедура. Она стимулирует процессы, улучшающие текстуру кожного покрова, предавая ему больше эластичности и упругости.
Преимущества
Преимущества процедуры:
- Уменьшение морщин. Выработка коллагена и эластина, белков, придающих коже упругость и гладкость – все это гарантирует фототерапия на аппарате bbl;
- Улучшение текстуры кожного покрова;
- Уничтожение бактерий, вызывающих акне. Так как благодаря использованию аппарата bbl clear лечение акне проходит эффективно;
- Удаление возрастных пятен с тела;
- Вылечивание сосудистых поражений и покраснения кожи;
- Быстрое и безболезненное омоложение;
- Длительное сохранение положительного результата.
Недостатки
- Риск занесения инфекции;
- Побочные негативные эффекты – отек, шелушение, покраснение кожи;
- Возможный дискомфорт в виде болезненных ощущений в слишком чувствительных местах;
- Необходимость проведения нескольких процедур, особенно, если требуется BBL Forever Clear лечение акне в запущенном виде;
- Ограничения по типу кожного покрова;
- Стоимость. Уникальная процедура не всем по карману;
- Необходимость в реабилитации в виде нанесения на лицо солнцезащитного крема, избегание водных процедур и солнечных ванн.
Виды омоложения
- BBL HERO. Данный тип процедуры значительно эффективнее обычного BBL. Присутствует система охлаждения после воздействия световых потоков.
- Forever Clear. Гарантировано лечение акне.
- Forever Young. Здесь сочетаются две технологии – инфракрасный термолифтинг и BBL. Получается мощный глубокий прогрев кожного покрова для выработки нового коллагена.
- SkinTyte II. Идеальная процедура с использованием инфракрасного света для стимулирования всех слоев кожи.
Как проходит процедура
- Консультация с врачом. Консультация и рекомендации квалифицированного специалиста имеет большое значение, так как фототерапия BBL Forever Young является новой технологией.
- Подготовка. За неделю до начала проведения процедур, рекомендуется не подставлять солнечным лучам лицо и не принимать водных процедур.
- Начало процесса. Процедуру фототерапии проводит опытный врач в специализированном помещении медицинского центра. На кожу врач наносит гель и начинает водить по этому месту гладким наконечником, прогревая ткани кожного покрова.
Самостоятельный уход за собой после процедуры
Врач дерматолог рекомендует первое время увлажнять кожу. Это снизит вероятность покраснения и возможное появление отеков. Если пациент омолаживал лицо, значит, две недели не рекомендуется посещать пляж с целью загара.
Нельзя купаться и заниматься любыми водными процедурами. Перед выходом на улицу, нужно наносить на лицо смягчающий крем. Приблизительно на месяц, следует забыть о спорте и любых активных упражнениях.
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