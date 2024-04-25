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Фотоомоложение лица BBL Skin Tyte

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Данная процедура представляет собой разновидность аппаратного дерматологического лечения. Воздействие мощного светового потока на определенные участки лица или тела – это принцип, по которому работает фототерапия bbl. Параметры светового излучения, количество необходимых сеансов, а также их длительность устанавливает врач-дерматолог с учетом индивидуальных характеристик пациента.

Ускоренное омоложение кожи – это одно из самых главных преимущества технологии bbl forever clear. Это не только эффективная, но и безопасная процедура. Она стимулирует процессы, улучшающие текстуру кожного покрова, предавая ему больше эластичности и упругости.

фототерапия bbl forever clear

Преимущества

Преимущества процедуры:

  • Уменьшение морщин. Выработка коллагена и эластина, белков, придающих коже упругость и гладкость – все это гарантирует фототерапия на аппарате bbl;
  • Улучшение текстуры кожного покрова;
  • Уничтожение бактерий, вызывающих акне. Так как благодаря использованию аппарата bbl clear лечение акне проходит эффективно;
  • Удаление возрастных пятен с тела;
  • Вылечивание сосудистых поражений и покраснения кожи;
  • Быстрое и безболезненное омоложение;
  • Длительное сохранение положительного результата.

Недостатки

  • Риск занесения инфекции;
  • Побочные негативные эффекты – отек, шелушение, покраснение кожи;
  • Возможный дискомфорт в виде болезненных ощущений в слишком чувствительных местах;
  • Необходимость проведения нескольких процедур, особенно, если требуется BBL Forever Clear лечение акне в запущенном виде;
  • Ограничения по типу кожного покрова;
  • Стоимость. Уникальная процедура не всем по карману;
  • Необходимость в реабилитации в виде нанесения на лицо солнцезащитного крема, избегание водных процедур и солнечных ванн.

фототерапия на аппарате bbl

Виды омоложения

  • BBL HERO. Данный тип процедуры значительно эффективнее обычного BBL. Присутствует система охлаждения после воздействия световых потоков.
  • Forever Clear. Гарантировано лечение акне.
  • Forever Young. Здесь сочетаются две технологии – инфракрасный термолифтинг и BBL. Получается мощный глубокий прогрев кожного покрова для выработки нового коллагена.
  • SkinTyte II. Идеальная процедура с использованием инфракрасного света для стимулирования всех слоев кожи.

Как проходит процедура

  1. Консультация с врачом. Консультация и рекомендации квалифицированного специалиста имеет большое значение, так как фототерапия BBL Forever Young является новой технологией.
  2. Подготовка. За неделю до начала проведения процедур, рекомендуется не подставлять солнечным лучам лицо и не принимать водных процедур.
  3. Начало процесса. Процедуру фототерапии проводит опытный врач в специализированном помещении медицинского центра. На кожу врач наносит гель и начинает водить по этому месту гладким наконечником, прогревая ткани кожного покрова.

аппаратная косметология для лица

Самостоятельный уход за собой после процедуры

Врач дерматолог рекомендует первое время увлажнять кожу. Это снизит вероятность покраснения и возможное появление отеков. Если пациент омолаживал лицо, значит, две недели не рекомендуется посещать пляж с целью загара.

Нельзя купаться и заниматься любыми водными процедурами. Перед выходом на улицу, нужно наносить на лицо смягчающий крем. Приблизительно на месяц, следует забыть о спорте и любых активных упражнениях.

Преимущества прохождения процедур в сети клиник «Подружки»

Посетителям любой из клиники этой сети всегда окажут услуги с использованием лазерной эпиляции, коррекции фигуры, обычной косметологии по доступным ценам. Квалифицированные специалисты решат любые кожные проблемы.

Главным преимуществом является скидка на все процедуры до 80% и гарантированное омоложение кожи и ее лечение, которое обеспечивает фототерапия BBL, это цена на процедуру здесь одна из самых низких в регионе.

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