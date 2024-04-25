Данная процедура представляет собой разновидность аппаратного дерматологического лечения. Воздействие мощного светового потока на определенные участки лица или тела – это принцип, по которому работает фототерапия bbl. Параметры светового излучения, количество необходимых сеансов, а также их длительность устанавливает врач-дерматолог с учетом индивидуальных характеристик пациента.

Ускоренное омоложение кожи – это одно из самых главных преимущества технологии bbl forever clear. Это не только эффективная, но и безопасная процедура. Она стимулирует процессы, улучшающие текстуру кожного покрова, предавая ему больше эластичности и упругости.

Преимущества

Преимущества процедуры:

Уменьшение морщин . Выработка коллагена и эластина, белков, придающих коже упругость и гладкость – все это гарантирует фототерапия на аппарате bbl ;

. Выработка коллагена и эластина, белков, придающих коже упругость и гладкость – все это гарантирует ; Улучшение текстуры кожного покрова;

Уничтожение бактерий, вызывающих акне . Так как благодаря использованию аппарата bbl clear лечение акне проходит эффективно;

. Так как благодаря использованию аппарата проходит эффективно; Удаление возрастных пятен с тела;

Вылечивание сосудистых поражений и покраснения кожи;

Быстрое и безболезненное омоложение;

Длительное сохранение положительного результата.

Недостатки

Риск занесения инфекции;

Побочные негативные эффекты – отек, шелушение, покраснение кожи;

Возможный дискомфорт в виде болезненных ощущений в слишком чувствительных местах;

Необходимость проведения нескольких процедур, особенно, если требуется BBL Forever Clear лечение акне в запущенном виде;

в запущенном виде; Ограничения по типу кожного покрова;

Стоимость. Уникальная процедура не всем по карману;

Необходимость в реабилитации в виде нанесения на лицо солнцезащитного крема, избегание водных процедур и солнечных ванн.

Виды омоложения

BBL HERO . Данный тип процедуры значительно эффективнее обычного BBL. Присутствует система охлаждения после воздействия световых потоков.

. Данный тип процедуры значительно эффективнее обычного BBL. Присутствует система охлаждения после воздействия световых потоков. Forever Clear . Гарантировано лечение акне .

. Гарантировано . Forever Young . Здесь сочетаются две технологии – инфракрасный термолифтинг и BBL. Получается мощный глубокий прогрев кожного покрова для выработки нового коллагена.

. Здесь сочетаются две технологии – инфракрасный термолифтинг и BBL. Получается мощный глубокий прогрев кожного покрова для выработки нового коллагена. SkinTyte II. Идеальная процедура с использованием инфракрасного света для стимулирования всех слоев кожи.

Как проходит процедура

Консультация с врачом. Консультация и рекомендации квалифицированного специалиста имеет большое значение, так как фототерапия BBL Forever Young является новой технологией. Подготовка. За неделю до начала проведения процедур, рекомендуется не подставлять солнечным лучам лицо и не принимать водных процедур. Начало процесса. Процедуру фототерапии проводит опытный врач в специализированном помещении медицинского центра. На кожу врач наносит гель и начинает водить по этому месту гладким наконечником, прогревая ткани кожного покрова.

Самостоятельный уход за собой после процедуры

Врач дерматолог рекомендует первое время увлажнять кожу. Это снизит вероятность покраснения и возможное появление отеков. Если пациент омолаживал лицо, значит, две недели не рекомендуется посещать пляж с целью загара.

Нельзя купаться и заниматься любыми водными процедурами. Перед выходом на улицу, нужно наносить на лицо смягчающий крем. Приблизительно на месяц, следует забыть о спорте и любых активных упражнениях.

Преимущества прохождения процедур в сети клиник «Подружки»

Посетителям любой из клиники этой сети всегда окажут услуги с использованием лазерной эпиляции, коррекции фигуры, обычной косметологии по доступным ценам. Квалифицированные специалисты решат любые кожные проблемы.

Главным преимуществом является скидка на все процедуры до 80% и гарантированное омоложение кожи и ее лечение, которое обеспечивает фототерапия BBL, это цена на процедуру здесь одна из самых низких в регионе.