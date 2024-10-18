Физиотерапевтические процедуры для восстановления подвижности и уменьшения боли в суставах

Малоподвижный образ жизни, фаст фуд, перекусы на ходу. И, как результат, избыточная масса тела. Такое описание подходит под каждого 2 жителя нашей планеты. Отсюда неудивительно, что суставы не выдерживают столь высокой нагрузки от массы тела и выходят из строя. Справиться с возникшей проблемой, уменьшить боль можно с помощью физиотерапевтических процедур. https://temed.ru/services/lechenie-sustavov/.

Как проявляют себя болезни суставов?

Заподозрить у себя проблемы с суставами совсем не сложно. Клинические проявления заболеваний этих анатомических структур, несмотря на разнообразие патологий, не отличаются особым разнообразием. Более того, без малого каждый в мире человек хоть раз в жизни испытывал на себе подобного рода признаки.

К числу наиболее часто встречающихся симптомов заболеваний суставов стоит отнести:

Боль. Сперва пациент ощущает лишь дискомфорт и то только после физической нагрузки. Затем неприятные ощущения усиливаются, появляется собственно болевой синдром. В конечных стадиях развития заболевания симптом сопровождает человека буквально постоянно. Ограничение подвижности. Начинается прогрессирование клинического проявления с того, что человеку нужно “расходиться”, “размяться”. Затем, по мере развития патологии, развивается тугоподвижность суставов и ранее применяемые манипуляции уже не помогают. Хруст. Опять же, интенсивность зависит от степени запущенности патологического процесса. Сперва пациент отмечает лишь лёгкий хруст при физической нагрузке, затем громкие щелчки появляются даже в покое. Снижение физической активности. Пациенту с нарушением функции сустава трудно даётся даже привычная деятельность. Приходится ограничивать движения.

При появлении любого из перечисленных симптомов лучше как можно раньше обратиться к специалисту, начать комплексное лечение выявленного заболевания сустава.

Физиотерапевтическое лечение заболеваний суставов

Одним из лучших способов лечения заболеваний суставов является физиотерапевтическое на них воздействие.

Магнитотерапия

Магнитотерапия - способ лечения заболеваний суставов с использованием высокочастотного электромагнитного поля. Курс терапии:

Ускоряет процессы регенерации тканей,

Устраняет отеки.

Снижает интенсивность воспалительных изменений в тканях.

Улучшает кровообращение.

Ускоряет обмен веществ.

Как результат, болевой синдром уходит, подвижность в отдельных структурах костно-мышечной системы восстанавливается.

Иглорефлексотерапия

Такой метод физиотерапевтического воздействия как иглорефлексотерапия также отлично зарекомендовал себя в лечении заболеваний суставов.

Основан он на том, что в нашем теле есть несколько тысяч биологически активных точек. Каждая из которых представляет собой особую нервную клетку, связанную с определенной анатомической областью. Это знание и используется для устранения симптомов поражений суставов.

Врач вводит в биологически активную точку тонкую иглу. Оставляет ее приблизительно на 30-40 минут. Пациент может испытывать некоторый дискомфорт. По завершению этого времени иглы специалист просто убирает иглы.

Курс иглорефлексотерапии позволяет уменьшить боль, снять спазмы мышц. Успешно восстанавливает объем утраченных в ходе течения заболевания движений.

Ударно-волновая терапия

Ударно-волновая терапия - физиотерапевтическое воздействие на пораженный участок тела акустическими волнами. Испускаемые особым аппаратом волны достигают границы между мягкими и более плотными тканями. Далее они частично отражаются, что и создаёт ударный импульс. Количество таковых в ходе одной процедуры рассчитывается индивидуально.

Эффекты физиотерапевтического воздействия на ткани:

Усиление местного кровообращения. Устранение отека. Разрушение отложений кальция. Разрушение очагов фиброза. Стимуляция регенерации тканей.

Учитывая, что ударно-волновая терапия оказывает воздействие на уровне клеток, эффект от ее проведения человек замечает уже после первых сеансов.

Лазерная терапия

Лазерная терапия, как нетрудно догадаться из названия, основывается на положительном действии лазерного излучения, а именно, концентрированной в нем световой энергии. Живые ткани организма человека поглощают свет. Нагреваются. Скорость происходящих в них биохимических процессов нарастает. Как результат, функция и структура клеток улучшается.

Пациент ощущает действие лазерного излучения в стойком уменьшении болевого синдрома, отека сустава. Общем улучшении функций мышц, связок и сухожилий.

Регулярное прохождение курсов физиотерапевтического лечения заболеваний суставов - залог успешного их функционирования и сохранения здоровья.