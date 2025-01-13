Евродвушки в новостройках: удобный формат современного жилья

Квартиры евроформата появились на рынке недвижимости сравнительно недавно, но быстро завоевали популярность у покупателей. Из них наиболее востребованы евродвушки. Так что такое евродвушка? Это квартира, состоящая из просторной гостиной, совмещенной с кухней, и изолированной спальни. Такой формат очень удобен: здесь есть место для приема гостей и отдыха всей семьей, а также приватная зона хозяев. При необходимости в гостиной можно обустроить дополнительное спальное место.

Тем, кто планирует приобрести двухкомнатную квартиру евроформата, стоит обратить внимание на евродвушки в новостройках от застройщика ГК «Полис». В активе компании 65 сданных домов, в которых уже проживают свыше 50 тысяч семей.

Сейчас хороший выбор двухкомнатных квартир формата евро представлен в ЖК «Полис Новоселье». За счет правильной геометрии помещений и наличия в кухне-гостиной ниш для встраиваемой мебели здесь можно с пользой использовать каждый метр площади. Большой выбор планировочных решений позволит подобрать наиболее подходящий вариант.

ЖК «Полис Новоселье» строится в Ломоносовском районе Ленинградской области в поселке Новоселье. До границы Северной столицы отсюда всего несколько километров, поэтому добраться в любую точку города можно быстро и без проблем.

Почему еще стоит купить новостройку в Ломоносовском районе? Здесь уже сложилась качественная торговая, социальная и транспортная инфраструктура. За счет близости крупной зеленой зоны, Шунгеровского лесопарка, а также побережья Финского залива здесь благоприятная экология. При этом цены на квартиры в Ломоносовском районе существенно ниже, чем в новых спальных районах Петербурга.

ЖК «Полис Новоселье»: новостройка для счастливой жизни

Немного фактов о жилом комплексе комфорт-класса «Полис Новоселье»:

В новостройке пять корпусов высотой 12 этажей. В них представлен большой выбор квартир: студии, однокомнатные, а также двух- и трехкомнатные формата евро. Покупатели могут выбрать вариант отделки: предчистовую, где выполнены все наиболее трудоемкие работы, или полную «под ключ».

Здесь есть собственная инфраструктура: первые этажи домов займут 140 коммерческих объектов. Здесь появятся магазины, кафе, студии красоты, медицинские кабинеты и многое другое.

Для автовладельцев будут действовать два паркинга в общей сложности на 955 автомобилей.

На закрытой для посторонних территории разместятся детские площадки, рассчитанные на разные возрастные группы, места для занятий спортом, зоны отдыха. Пешеходный променад, который пройдет через всю территорию комплекса. Станет местом притяжения всех жильцов.

Особое внимание уделено безопасности и удобству жителей. На территории и во входных группах установлены системы видеонаблюдения и сформирована безбарьерная среда.

Первую очередь жилого комплекса компания «Полис» планирует сдать уже в середине 2025 года, поэтому ждать ключей от нового жилья придется недолго.