Энкодеры: типы и принцип работы

Энкодеры представляют собой специальные устройства, которые применяют, чтобы определить угол поворота вращающегося объекта — вала двигателя, редуктора. Исходя из конструкционных особенностей и способа выдачи информации, выделяют абсолютные и инкрементальные энкодеры. Рассмотрим технические характеристики обоих типов.

Виды и типы энкодеров

Абсолютные и инкрементальные энкодеры отличаются не только конструкцией, но и принципом работы.

Инкрементальные

Данный вид энкодеров имеет простой принцип действия — устройство оснащено диском с прорезями, который во время вращения просвечивается специальным оптическим датчиком. Последовательность смены цифр показывает местоположение объекта относительно отверстий на диске. Используют схемы автоматизации с инкрементальными энкодерами в системах контроля доступа, робототехнике, автоматизированном и тестовом оборудовании.

Абсолютные

Устройства предусматривают наличие сегментированного диска, который отражает текущий угол поворота и способен передавать сигнал даже при отсутствии движения. Абсолютные энкодеры отлично зарекомендовали себя в областях, где требуется высокая точность позиционирования и продолжительное сохранение полученных данных.

По принципу действия датчики угла поворота подразделяются на следующие типы: емкостные, магнитные и оптические.

Особенности подключения энкодеров

Энкодеры не являются самостоятельным устройством — для определения угла поворота его подключают к приборам обработки сигналов:

контроллеру — в программе контроллера рассчитывается скорость и положение объекта со всеми коэффициентами;

частотному преобразователю — с помощью частотника возможно точное позиционирование, поддержка определенной скорости и момента вращения электромотора без использования контроллера.

Монтируют датчик угла поворота на валу двигателя или другого механизма с помощью шестигранных винтов.

Применение энкодеров

Датчики угла поворота используют в случаях, когда нужна точная информация о положении движущегося объекта, а именно:

приводах строительного, лифтового, конвейерного оборудования;

установках бурения;

металло- и деревообрабатывающих станках.

системах измерения длины.

Применяют в следующих сферах промышленности: металлургической, энергетической, машиностроительной, типографской и химической.

Если в процессе эксплуатации прибор выходит из строя, замену осуществляют аналогичным, в соответствии с маркировкой.

Как выбрать энкодер?

Выбирают энкодеры исходя из поставленных задач, для решения которых они предназначены. Удобнее всего подбирать модель на этапе создания автоматизированной системы, чтобы соблюсти требования ТЗ.

Кроме технических характеристик энкодера — механического исполнения, допустимой нагрузки на вал — также учитывайте место, где он будет установлен. При монтаже устройства на улице, в помещении с высокой влажностью или пыльностью, покупают модели с усиленной защитой корпуса IP. Если не соблюдать условия эксплуатации, в скором времени понадобится замена энкодера.

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