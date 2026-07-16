Донорство костного мозга: как стать донором, кому это нужно и как проходит донация

В человеческом организме каждую секунду происходят процессы, которые мы не замечаем, пока они не нарушаются, и одним из самых важных является кроветворение — непрерывное обновление клеток крови, обеспечивающее доставку кислорода, защиту от инфекций и свёртываемость. Этот процесс поддерживается благодаря костному мозгу — полужидкой ткани, расположенной внутри плоских костей, таких как тазовые, рёбра, череп и позвоночник, которая содержит уникальные кроветворные (гемопоэтические) стволовые клетки. Именно эти клетки способны превращаться в эритроциты, тромбоциты и лейкоциты, включая лимфоциты — главных защитников иммунной системы. Однако при некоторых тяжёлых заболеваниях, таких как лейкоз, апластическая анемия или другие онкологические и наследственные патологии крови, костный мозг перестаёт справляться со своей функцией, и единственным шансом на спасение становится трансплантация здоровых стволовых клеток от совместимого донора. Именно здесь на помощь приходит добровольное донорство костного мозга, которое дарит шанс на жизнь людям, чья собственная кроветворная система разрушена болезнью.

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток — это медицинская процедура, при которой больному вводят здоровые кроветворные клетки донора, чаще всего через катетер, напоминая обычное переливание крови. Перед этим пациенту проводят мощную химиотерапию или лучевую терапию, чтобы уничтожить его собственный костный мозг и подавить иммунитет — это необходимо, чтобы донорские клетки могли прижиться и начать производить здоровые клетки крови. Процедура требует от донора не только физического здоровья, но и готовности пройти несколько этапов: от первичного анализа крови до непосредственно донации, которая может произойти через месяцы или даже годы после того, как вы вступили в регистр. Вероятность того, что ваш генотип совпадёт с генотипом конкретного пациента, составляет примерно 1 к 10 000 — 100 000, поэтому каждый новый донор в национальном регистре многократно повышает шансы на спасение для тех, кто ждёт своей «идеальной пары».

Стать потенциальным донором может любой человек в возрасте от 18 до 45 лет, имеющий российское гражданство или регистрацию на территории страны не менее шести месяцев, а также не имеющий серьёзных хронических заболеваний, которые могут стать противопоказанием. Первый шаг — это HLA-типирование, то есть анализ крови из вены, который определяет набор генов, отвечающих за тканевую совместимость. Эта процедура абсолютно безопасна, не требует никаких финансовых затрат и занимает лишь несколько минут, а ваши обезличенные данные заносятся в Федеральный регистр доноров костного мозга. После этого начинается период ожидания: вы можете никогда не получить запрос на донацию, если ваш генотип не совпадёт ни с одним из пациентов, или же вам могут позвонить через несколько лет и предложить стать реальным донором для конкретного человека. Если совпадение найдено, проводится повторное типирование для подтверждения, и только после этого потенциальный донор проходит медицинское обследование и принимает окончательное решение о готовности к процедуре.

Существует два основных способа забора стволовых клеток, и выбор метода всегда остаётся за донором после консультации с врачом, причём оба признаны безопасными и не несут угрозы для здоровья. Первый, и наиболее распространённый (в 95 процентах случаев) — это аферез, при котором донору в течение нескольких дней до процедуры вводят препараты, стимулирующие выход стволовых клеток из костного мозга в периферическую кровь. Сама донация длится около пяти часов: кровь берут из вены на одной руке, пропускают через специальный аппарат-сепаратор, который отбирает нужные клетки, и тут же возвращают остальную кровь обратно. Второй метод — эксфузия, когда под общей анестезией (длительностью около часа) с помощью тонкой иглы забирают небольшое количество костномозговой ткани из тазовой кости. Восстановление после афереза занимает около недели, после эксфузии — до двух недель, а все возможные неприятные ощущения (например, ломота в костях или слабость) легко купируются обычными препаратами и проходят без следа.

Многие люди опасаются донорства костного мозга из-за множества мифов, но на самом деле это процедура, которая не причиняет долгосрочного вреда и не снижает качество жизни донора. Костный мозг не имеет отношения к спинному мозгу, и его забор никак не влияет на нервную систему — это совершенно разные структуры. После донации количество стволовых клеток в организме восстанавливается в течение нескольких недель или месяца, и один человек может стать донором несколько раз в жизни, хотя на практике из-за уникальности генотипа это случается крайне редко. Важно также знать, что донорство является строго конфиденциальным: до и после процедуры донор не получает информации о пациенте, но может передать ему анонимное письмо с пожеланиями выздоровления, а через два года при обоюдном согласии возможна личная встреча. Федеральный регистр доноров костного мозга постоянно растёт, и чем больше людей в нём участвует, тем выше шанс, что для каждого пациента, нуждающегося в пересадке, найдётся свой донор, способный подарить ему надежду на жизнь.

Решение стать донором костного мозга — это добровольный акт гуманизма, который может спасти жизнь незнакомому человеку, и оно не требует огромных усилий, но приносит неоценимую пользу. Процесс вступления в регистр максимально прост, а все последующие этапы находятся под контролем квалифицированных врачей, которые заботятся о безопасности донора на каждом шагу. Если вы здоровы, находитесь в возрасте от 18 до 45 лет и хотите подарить кому-то шанс на будущее, узнайте, как пройти типирование, и присоединяйтесь к тем, кто уже готов помочь. Каждый новый участник регистра — это чей-то шанс на спасение, а возможно, и чья-то новая жизнь, подаренная бескорыстно и искренне.