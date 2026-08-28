Дмитрий Пьянов: курс рубля на конец года останется на текущих уровнях

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что банк сохраняет прогноз по курсам валют на конец 2026 года на текущих уровнях. По его словам, на динамику рубля будут влиять локальные факторы, в первую очередь состояние платежного баланса и баланс спроса и предложения валюты со стороны экспортеров и импортеров.

«Понятно, что, например, выпадение каких-то важных видов экспорта может краткосрочно негативно влиять на курс. Но адаптивность российской экономики велика, и после нахождения альтернативных путей экспорта этих товаров может быть обратная ситуация», – отметил топ-менеджер в ходе общения с журналистами.

При этом Пьянов подчеркнул, что краткосрочная динамика курса остается крайне волатильной, в том числе из-за низкой ликвидности валютного рынка.

Что касается более долгосрочного горизонта, то в базовом сценарии ВТБ закладывает среднегодовой курс рубля к доллару в следующем году на уровне около 87 руб./долл. Ранее в пятницу ЦБ установил официальный курс доллара на уровне 85,95 рубля, при этом накануне на международном рынке евро превышал 100 рублей впервые с 19 марта.

Что касается ключевой ставки, то в ВТБ сохраняют ожидания банка на уровне 13,5% на конец текущего года.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.