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Для каких задач используют грузовые автомобили

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Грузовой автомобиль выбирают не только по мощности двигателя и грузоподъемности. Значение имеют тип кузова, колесная формула, условия эксплуатации, протяженность маршрутов и характер груза. Машина, подходящая для стройплощадки, может оказаться неудобной для междугородних перевозок или коммунальных работ.

Грузовой автомобиль, который в разговорной речи нередко называют камаз, может использоваться в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности, коммунальной сфере и грузоперевозках. На базовое шасси устанавливают самосвальные платформы, цистерны, краны, фургоны и другое специализированное оборудование.

Какие виды грузовых автомобилей встречаются

Самосвалы предназначены для перевозки песка, щебня, грунта и других сыпучих материалов. Конструкция кузова позволяет выгружать содержимое без дополнительной техники.

Бортовые автомобили используют для транспортировки строительных материалов, оборудования и грузов, которые удобно загружать сверху или сбоку. Седельные тягачи работают с полуприцепами и подходят для доставки крупных партий на значительные расстояния.

На грузовом шасси также создают:

  • автокраны;

  • бетономешалки;

  • мусоровозы;

  • топливозаправщики;

  • вахтовые автобусы;

  • пожарные автомобили;

  • машины для уборки дорог.

Поэтому при выборе важно оценивать не только базовое шасси, но и установленную надстройку.

Что означает колесная формула

Колесная формула показывает общее количество колесных позиций и число ведущих. Автомобили с несколькими ведущими осями лучше подходят для стройплощадок, карьеров и сложных дорог.

Однако повышенная проходимость обычно сопровождается большей массой, расходом топлива и стоимостью обслуживания. Для движения преимущественно по асфальту такая конструкция может быть избыточной.

Также необходимо учитывать радиус разворота, высоту машины и нагрузку на каждую ось. Эти параметры особенно важны при работе в городе или на территории с ограниченным пространством.

Как подобрать грузоподъемность

Номинальная грузоподъемность должна соответствовать реальным задачам. Постоянный перегруз ускоряет износ рамы, подвески, шин, трансмиссии и тормозной системы.

При расчете учитывают массу кузова или надстройки, водителя, топлива, инструментов и дополнительного оборудования. Для цистерн и самосвалов значение имеет и плотность перевозимого материала.

Покупка слишком крупного автомобиля тоже не всегда оправданна. Если он регулярно используется с неполной загрузкой, расходы на топливо и содержание могут оказаться выше необходимого.

Что проверять при покупке подержанной техники

Грузовые автомобили часто работают с высокой нагрузкой, поэтому показания одометра не дают полной картины состояния.

Перед покупкой проверяют:

  • раму и места крепления надстройки;

  • двигатель и коробку передач;

  • ведущие мосты;

  • тормозную систему;

  • пневматическое оборудование;

  • рулевое управление;

  • состояние шин;

  • электрику;

  • следы перегруза и ремонта.

Трещины рамы, неравномерный износ шин и утечки технических жидкостей могут указывать на серьезные неисправности. Желательна диагностика под нагрузкой, а не только осмотр стоящей машины.

Почему важно учитывать обслуживание

Грузовой автомобиль приносит пользу только тогда, когда готов к работе. Перед покупкой стоит оценить доступность запасных частей, сроки ремонта и наличие специалистов по выбранной модификации.

Необходимо заранее рассчитать расходы на топливо, техническое обслуживание, шины, страхование и возможные простои. Для коммерческой техники день вне рейса иногда обходится дороже небольшой разницы в первоначальной цене.

Подходящую машину выбирают под конкретную задачу. Тип кузова, проходимость, грузоподъемность и стоимость эксплуатации необходимо рассматривать вместе.

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