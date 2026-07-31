Димитровградский краеведческий музей выиграл грант ВТБ

Проект «Народы Поволжья едины» Димитровградского краеведческого музея стал победителем II конкурса корпоративной программы поддержки краеведческих музеев России «Красота внутри», организованной банком ВТБ и благотворительным фондом «ВТБ-Страна». Размер гранта составил 1 млн рублей.

В рамках проекта будут созданы тематические выставки, опубликованы научные работы по истории народов Поволжья и издана книга «Предметы этнографии в ДКМ». Жители Димитровграда узнают о малоизвестных традициях народов Поволжья, увидят красоту национальных костюмов и своеобразие предметов быта.

Всего поддержку получат 67 музеев в 55 регионах страны. Общий бюджет программы — до 100 млн рублей. Проект призван усилить роль краеведческих музеев в сохранении культурного наследия, подчеркнуть локальную идентичность и привлечь внимание к традициям и самобытности народов России.

В состав жюри конкурса вошли независимые эксперты музейной сферы, деятели культуры и журналисты, в том числе советник генерального директора Государственного Эрмитажа Светлана Даценко и заместитель главного редактора «Российской газеты» Ядвига Юферова.

Реализация проекта начнётся 1 сентября 2026 года и завершится 1 августа 2027 года.

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