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· Анастасия Есикова

Детские площадки: какие выбрать, куда ставить

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Перед установкой детской площадки выберете подходящее пространство. Требования:

  • отсутствие подземных и наземных коммуникаций,
  • достаточный уровень освещения в любое время суток,
  • расстояние 2 м между оборудованием и имеющимися постройками,
  • много свободного пространства для создания зон безопасности,
  • предварительное террасирование участка с наклонной поверхностью (создание горизонтальных уступов, укреплённых подпорными стенками).

Современный детский уличный комплекс для улицы включает в себя спортивные и игровые элементы. Многие производители выпускают дополнительные модули игровых площадок для детей. Их можно купить дополнительно. Популярные элементы: качели-гнездо, скаты, турник, канат, баскетбольная корзина.

Материалы

При изготовлении детских игровых комплексов используют древесину, металл, пластик.

Пластиковые

Легко переносятся в разные места. Имеют округлые формы. Просты в очистке. Грязь смывается водой с добавлением бытовых моющих средств. Подобные конструкции часто изготовляются в виде животных: кошек, собак, слонов с горкой-хоботом. Купите детскую площадку из пластика подходящего оттенка – оборудование предлагается в различных цветовых решениях.

Деревянные

Экологичные. Органично вписываются в парковые и прибрежные зоны, дачные участки. Встречаются классического и современного футуристического дизайна. Последние способствуют активному развитию фантазии ребят. При производстве материал шлифуется. Это повышает безопасность использования детских игровых комплексов для улицы. Для защиты от гниения и рассыхания конструкции покрываются слоями краски и лака.

Металлические

Крепкие. Выдерживают большой вес. Позволяют заниматься на оборудовании даже взрослым (зависит от модели). Детские игровые площадки из металла покрываются порошковой краской разного цвета. Она защищает от царапин, препятствует появлению ржавчины. Установка вариантов из металла производится методом бетонирования. В таких конструкциях много спортивных элементов: гимнастические кольца, рукоход, гладиаторская сетка и другие.

Специалисты toruda.ru рекомендуют проводить регулярные проверки детских уличных игровых комплексов. Следите за исправностью деталей, прочностью креплений, устойчивостью каркаса. Купите дополнительные элементы для спортивного и интеллектуального развития детей.

Этапы проверки технического состояния:

  • Регулярный визуальный осмотр детского комплекса для нахождения явных неисправностей, посторонних предметов в оборудовании.
  • Функциональный осмотр исправности и устойчивости всех элементов, поиск износившихся конструкций.
  • Основной осмотр для оценки соответствия требованиям безопасности.

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