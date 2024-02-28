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· Анастасия Есикова

Что такое инфузионная помпа и как она работает?

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Инфузионная помпа представляет собой медицинский прибор, предназначенный для введения жидкостей, лекарственных препаратов или питательных веществ в систему кровообращения пациента в контролируемых количествах. По большому счету, этот прибор состоит из пользовательского интерфейса, который контролирует электрохимический насосный механизм, проталкивающий жидкость из резервуара по гибкой трубке в катетер пациента. Чаще всего такие помпы используют для внутривенных инфузий, однако с их помощью также можно вводить препараты внутриартериально, эпидурально, подкожно и субарахноидально.

инфузионная помпа

Инфузионные помпы широко применяют в стационарах (больницах, домах престарелых), автомобилях скорой неотложной помощи и в частных домовладениях. Эти приборы обеспечивают более точное и надежное введение жидкостей по сравнению с устройствами с ручной регулировкой. К примеру, можно настроить инфузионную помпу для введения всего 0,1 мл в час, для выполнения инъекций каждую минуту, для введения различных объемов жидкости в зависимости от времени суток либо позволить пациенту самостоятельно регулировать введение препаратов при ограниченном количестве доз в час. Помпы широко применяются при анестезии или седации, химиотерапии, внутривенном введении препаратов для сердечно-сосудистой системы и при обезболивании.

Несмотря на то что механические компоненты инфузионных помп за последние годы практически не претерпели изменений, сама технология развивается быстрыми темпами. Прогресс в области вычислительной мощности компьютеров и исследования безопасности лекарственных препаратов позволили усовершенствовать разработку, сбыт и применение инфузионных помп.

Виды инфузионных помп

Существует четыре основных вида инфузионных помп. Каждый из них предназначен для выполнения конкретной функции.

Общие (или волюметрические) помпы

Устройства этого типа позволяют точно вводить пациенту внутрь сосудов лекарственные препараты, жидкости, цельную кровь и препараты крови из пакетов или флаконов. Контроль назначенного объема инфузии осуществляется при помощи линейного перистальтического или поршневого насосного механизма.

Общие помпы

Шприцевые инфузионные помпы

В шприцевых инфузионных помпах используется электрический двигатель с электронным управлением, который перемещает поршень шприца для введения лекарственного препарата. Для устройств такого типа необходимы шприцы подходящего размера и правильная их установка в помпу.

Шприцевые инфузионные помпы

Инфузионная помпа для обезболивания с регулировкой дозирования пациентом

Такие помпы для обезболивания позволяют пациенту самостоятельно регулировать введение себе обезболивающих препаратов при помощи портативного прибора. Во избежание передозировки устанавливаются максимально допустимые значения частоты введения и дозы вводимого препарата.

Конструкция резервуара для лекарственного средства и механизма регулировки помпы исключают ее несанкционированное использование посторонними.

Инфузионная помпа для обезболивания

Портативная инфузионная помпа

Это портативные устройства с питанием от батарей позволяют перемещаться пациентам, которым требуются инфузии. В устройствах такого типа оповещение при неисправности может быть минимальным, поэтому рекомендуется внимательно следить за соблюдением дозировок и правильным применением прибора. Не рекомендуется использовать портативные инфузионные помпы для постоянного введения жизненно важных лекарственных препаратов.

портативная инфузионная помпа

Защитные функции

Поскольку инфузионные помпы часто используют для введения жизненно необходимых препаратов, сбой в системе может оказаться опасным для пациента. На случай неисправности многие инфузионные помпы имеют ряд защитных функций, таких как сигнал тревоги или оповещение другого оператора. Так, возможно оповещение пользователя о том, что настройки вышли за пределы заданных безопасных значений, произошло попадание воздуха или иного инородного материала в систему либо имеется риск нежелательного взаимодействия лекарственных препаратов. Контроль работы инфузионной помпы обычно производит встроенная система. Современные инфузионные помпы не имеют такого компонента, отказ которого приводит к отказу всей системы. То есть ни одна причина неисправности сама по себе не должна привести к незаметному отказу устройства. Как минимум помпа прекратит работу и как минимум раздастся звуковой сигнал о неисправности.

Защитные функции инфузионных помп

Было разработано несколько защитных функций, призванных повысить безопасность инфузионных помп. Так, большинство моделей оснащены резервными батареями для продолжения бесперебойной работы в случае аварийного отключения питания. Некоторые устройства автоматически сохраняют информацию о проводимом лечении и не допускают несанкционированного обращения с хранящимися данными; также может поддерживаться создание настраиваемой библиотеки лекарственных препаратов. Инфузионные помпы представляют собой сложные устройства, и правильно подобрать прибор, отвечающий вашим потребностям, может быть непросто. И все же, благодаря широкому ассортименту приборов каждый сможет найти свое оптимальное устройство.

Эта статья изначально была составлена на английском языке. С её оригиналом вы можете ознакомиться в блоге сайта MED.equipment.

За перевод основных частей материала отвечали медицинские переводчики транэкспресса, а за его проверку и адаптацию — триггермед — компания по продаже медоборудования, которая может помочь с доставкой инфузионных помп, а также в их каталоге есть инфузионные насосы.

Авторство фото: MED.equipment

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