Что делать, если чести врача нанесли урон в Сети - пояснил ВС РФ

С массовым распространением интернета стало проще опорочить честное имя и сложней его защитить. Представители многих профессий, казалось бы, совершенно не публичных, вынесены на всеобщее обсуждение. Например, работа врачей. Сейчас каждый пациент после посещения больницы может оставить свой отзыв о медицинском персонале и всей клинике в целом. И не всегда эти комментарии хвалебны. Довольно часто они наносят вред личной, профессиональной репутации.

Недавно Верховный суд рассказал, как доктор может защитить свою честь, если он подвергся несправедливым нападкам.

Если врачи сталкиваются с негативными отзывами о своей работе, они зачастую обращаются к владельцам сайтов, где опубликованы высказывания с просьбой их удалить. И даже подают иски в суды, т.к. большинству отказывают в удалении.

Но и судебные органы не всегда встают на сторону оскорбленных врачей. Об этом свидетельствует судебная практика.

Вот такой спор недавно и рассматривали в Верховном Суде. Помимо вынесения решения в рамках конкретного дела судьи ВС РФ установили, что пациенты имеют право обсуждать работу врачей, но с соблюдением определенных норм. И указали, в каких случаях врач может требовать удаления негативного отзыва о своей работе из Сети.

Некий московский хирург, однажды введя свои данные в поисковую систему, обнаружил сразу на нескольких сайтах массу негативных комментариев о своей работе. Провести идентификацию не составило труда, т.к. в отзывах указывали фамилию, имя врача, место работы и специализацию. Комментаторы жаловались на низкокачественные операции, грубое поведение хирурга.

Доктор сперва оказался обескуражен. Ведь за годы врачебной практики он провел сотни операций, и ни разу ему не высказывал претензии ни один пациент.

Рассудив, что авторы отзывов – не реальные пациенты, оскорбленный хирург подал иск в районный суд. И потребовал удаления комментариев, как не соответствующих истине и порочащих деловую репутацию.

Но суд отказал удовлетворять иск, аргументируя тем, что отзывы в Сети – личное мнение граждан, и никто не вправе запретить его высказывать. К тому же, по мнению судей, по информации, изложенной в комментариях, невозможно установить доподлинно, о каком специалисте в них идет речь.

Хирург не поленился и дошел до Верховного суда, где дело внимательно рассмотрели и пришли к выводу, что в судах нижестоящих инстанций оно решено не верно. Негативные отзывы можно печатать только, если описываемая в них ситуация действительно имела место. И судам следовало выяснить как раз это: проводил ли хирург операции, о которых написано в комментариях, и являются ли их авторы реальными пациентами врача. А если да, то каковы были последствия медицинских манипуляций. Только так суд может установить, является комментарий оценочным мнением, соответствует ли он действительности.

Еще судьи ВС РФ отметили, что информации с персональными данными, изложенной в отзывах, вполне достаточно, чтобы идентифицировать личность специалиста. В этой части суды предыдущих инстанций тоже оказались неправы. ВС РФ вернул дело в районный суд для нового рассмотрения (Определение ВС РФ № 5-КГ22-28-К2).

Юристы подчеркивают, что доктора относятся к представителям тех профессий, чьей работе негативные комментарии в интернете особенно сильно вредят. Именно медики обязаны доказывать, что информация, изложенная в Сети, не соответствует действительности. Адвокаты, специализирующиеся на подобных делах, даже поделились алгоритмом действий, которые надлежит предпринять после обнаружения неприятных комментариев о своей работе.

Практикующие юристы по медицинским делам из ЮАП СПБ рассказывают, что владельцы сайтов, на которых публикуют негативные отзывы, часто соглашаются удалить комментарии, но за отдельную плату в несколько тысяч рублей. Правда, случается, отказывают в этом принципиально.

Аналогичных дел в судах рассматривается немало. Например, до Конституционного суда дошло недавно одно такое, где истцом выступал врач, а ответчиком – владелец воронежского сайта, где публикуют отзывы о работе докторов. На каждого медика здесь заводят отдельный профиль, и все желающие могут высказаться о его работе.

Истец потребовал удаления профиля, заявив о нарушении неприкосновенности частной жизни. В Конституционном суде в этой части с истцом не согласились, посчитав, что опубликованная информация (ФИО, место работ и квалификация) относится к общедоступной. И сайт имеет право собирать такие данные о врачах вместе с отзывами об их работе.

Но нельзя публиковать домыслы о работе медиков, оскорбления и нецензурную брань. Такие отзывы относятся к порочащим честь, они подлежат удалению. А пострадавшая сторона имеет право на получение компенсации за моральный вред.

Выводы ВС РФ и КС РФ сходятся в том, что информацию, изложенную в отзывах пациентов необходимо проверять перед ее публикацией. И устанавливать, не является ли комментарий порочащим честь и достоинство. Сам же герой отзыва имеет право требовать его удаления при наличии двух факторов одновременно: