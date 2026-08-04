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Черновой ремонт квартиры: какие материалы понадобятся и как рассчитать их количество

Михаил Светлов Автор статьи
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Черновой ремонт формирует основу будущей отделки. Ошибки на этом этапе могут привести к трещинам, неровным стенам, отслаиванию плитки и дополнительным расходам. Поэтому перед началом работ нужно определить их последовательность, составить список материалов и рассчитать необходимый объём с небольшим запасом.

Покупать всё без предварительного расчёта невыгодно. Лишние мешки сухой смеси занимают место и могут испортиться при хранении, а нехватка материала останавливает работу и вынуждает повторно оплачивать доставку. Подобрать основные стройматериалы желательно до начала ремонта, ориентируясь на площадь помещений и состояние основания.

Какие материалы нужны для чернового ремонта

Точный перечень зависит от типа квартиры. В новостройке часто приходится выравнивать стены и пол, прокладывать электрику, выполнять гидроизоляцию. Во вторичном жилье к этим работам добавляется демонтаж старых покрытий и восстановление повреждённых участков.

В базовый список обычно входят:

  • грунтовка для стен, потолка и пола;

  • штукатурка для устранения значительных неровностей;

  • шпаклёвка для подготовки поверхности к чистовой отделке;

  • цементно-песчаная смесь или готовый состав для стяжки;

  • гидроизоляция для ванной, санузла и других влажных зон;

  • гипсокартон, профили и крепёж для перегородок или обшивки;

  • монтажная пена, герметики и ремонтные составы;

  • кабель, подрозетники, трубы и комплектующие для инженерных систем.

При выборе материалов необходимо учитывать их совместимость. Например, грунтовка должна подходить к типу основания, а штукатурка — к условиям эксплуатации помещения. Для ванной и кухни используют влагостойкие решения, для жилых комнат требования к влагостойкости обычно ниже.

Как рассчитать штукатурку, шпаклёвку и грунтовку

Расход сухих смесей указывается производителем на упаковке в килограммах на квадратный метр при определённой толщине слоя. Сначала рассчитывают площадь стен, затем вычитают площадь дверных и оконных проёмов. Полученное значение умножают на нормативный расход и среднюю толщину покрытия.

Если площадь стен составляет 80 м², а расход штукатурки равен 8,5 кг на 1 м² при слое 10 мм, потребуется около 680 кг смеси. При средней толщине 20 мм количество увеличится вдвое. К результату рекомендуется добавить запас 5–10% на перепады поверхности и потери во время нанесения.

Шпаклёвка наносится более тонким слоем, поэтому её расход значительно меньше. Грунтовку рассчитывают по тому же принципу: площадь поверхности умножают на расход состава. Однако пористый газобетон или старая штукатурка могут впитывать больше жидкости, чем плотное бетонное основание.

Расчёт материалов для стяжки и перегородок

Для стяжки сначала определяют площадь пола и среднюю толщину слоя. Перепады измеряют в нескольких точках помещения. Если ориентироваться только на минимальную толщину, материала может не хватить.

При устройстве перегородок из гипсокартона рассчитывают площадь конструкции с обеих сторон. Затем определяют количество листов с учётом их размеров. Профили считают по длине направляющих и шагу стоек, а крепёж — по рекомендуемому расстоянию между саморезами. К листовым материалам обычно добавляют запас около 10% на раскрой.

Как избежать лишних расходов

Перед закупкой полезно подготовить отдельную таблицу по каждому помещению: площадь стен, пола и потолка, планируемая толщина слоёв, расход материала и количество упаковок. Смеси лучше подбирать в рамках одной совместимой системы, особенно если речь идёт о грунтовке, штукатурке и шпаклёвке.

Надёжный магазин строительных материалов поможет подобрать составы под конкретное основание, рассчитать количество упаковок и организовать доставку тяжёлых материалов. Для крупного ремонта удобнее оформлять основную закупку одной партией, а небольшой резерв докупать после завершения первых этапов. Такой подход снижает риск простоев и позволяет контролировать смету.

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