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· 16+ · Анастасия Дмитриева

Чем хороши стеллажи из металла?

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Стеллажи из металла применяются практически везде, потому что они прочны, современны и универсальны. Их особенности:

  • не боятся ржавчины, так как все современные полки имеют защиту от коррозии;
  • подходят для хранения разных предметов или специально тех, для которых предназначены (например, автошин или крупных негабаритных грузов);
  • просты в установке. Обычно не нужно быть мастером, чтобы собрать стеллаж самостоятельно;
  • безопасны для применения. Могут длительное время использоваться и в быту, и на складах или офисах.

Сфера применения стеллажей

Учитывая разновидности металлических стеллажей, они могут применяться:

  • для быта и домашних дел. Такие полки универсальны. Подходят для хранения книг, мелких предметов, а также оборудования;
  • в коммерческих и государственных учреждениях. Стеллажи часто встречаются в библиотеках или на складах, где они служат частью интерьера и зонирования пространства;
  • для офисов. Любое предприятие не обойдется без офисных полок, где хранится документации на все случаи деятельности.

Секреты подбора

Для быстрого подбора стеллажа ориентируется на эти моменты:

  • площадь помещения. Нужно учитывать, что стеллаж должен свободно располагаться в пространстве;
  • количество полок. Их должно быть достаточно для размещения всех запланированных вещей с учетом их количества, веса и высоты. Вес полки - не более 10 кг в нагрузке;
  • материал. Надежнее всего стеллажи из металла, которые отличаются по толщине;
  • отзывы. Если производитель надежный, отзывы в сети о его товарах будут только положительные. Также ориентируйтесь на мнение о самом магазине.

Почему выгодно купить именно у нас

Среди причин приобретения полок в нашей организации можно выделить следующие:

  • большой выбор современных стеллажей;
  • высокое качество всех товаров в каталоге;
  • гарантия на все виды товаров из представленной линейки;
  • помощь с выбором и поддержка на всех этапах до момента получения заказа;
  • доступность и обновление вариантов, чтобы всегда была возможность сделать правильный и недорогой выбор.

Чтобы выбрать полки, порой недостаточно знать только их предназначение. При возникновении трудностей лучше воспользоваться помощью профессионалов, которые помогут подобрать нужный тип стеллажа в зависимости от потребностей.

Покупайте стеллажи у проверенного поставщика, чтобы быть уверенными в качестве, оптимальном соотношении с ценой и быстрой доставке с гарантией.

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