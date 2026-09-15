Билайн вновь вошёл в число компаний с лучшими показателями вовлечённости сотрудников в России

Билайн подтвердил второй год подряд статус «Отличное место для работы» от исследовательской компании Happy Job и вошёл в число компаний с лучшими показателями вовлечённости и лояльности сотрудников в России и телеком-отрасли. Сертификат присваивается по итогам независимого анонимного исследования и отражает оценку компании непосредственно её сотрудниками.

Сертификат «Отличное место для работы» получают компании, в которых в исследовании приняли участие не менее 61% сотрудников, а результат Happy Индекса вошёл в топ-25% лучших значений по отраслевому или российскому бенчмарку. За год eNPS в Билайне вырос на 5 процентных пунктов, mNPS — на 3 процентных пункта. Показатели вовлечённости, лояльности и удовлетворённости сотрудников закрепились на уровне лучших значений по рынку. Решение о выдаче сертификата принимается исключительно на основании результатов опроса, само исследование проводится на платформе Happy Job и полностью анонимно.

В рамках исследования оцениваются уровень вовлечённости и лояльности сотрудников, показатели eNPS и mNPS, удовлетворённость заработной платой, льготами, рабочим местом, безопасностью и другие параметры опыта сотрудников.

Одним из факторов, поддерживающих высокий уровень вовлечённости, в Билайне называют системную работу с обратной связью и развитие среды, которая учитывает разные потребности сотрудников. В течение года компания развивала инфраструктуру, семейные программы и подходы к использованию льгот.

В частности, развивается и система корпоративных льгот. Билайн обновил «Кафетерий льгот» и запустил платформу, на которой сотрудники самостоятельно выбирают, на что направить доступные им баллы. Их можно потратить, в частности, на развлечения, спорт, здоровье, обучение, путешествия и транспорт.

Отдельное направление — поддержка сотрудников с детьми. В 2026 году программа первой официальной работы подростков «Лето первых побед» выросла на 137% по сравнению с пилотным запуском: 90 подростков в возрасте от 14 до 17 лет из 17 городов получили возможность официально трудоустроиться, получить запись в трудовую книжку и выполнять реальные рабочие задачи. Конкурс на участие составил более двух человек на одно место.

Для детей сотрудников также работала программа «Билайн.Дети» в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. На площадках компании проходили дневные познавательные программы и мастер-классы, благодаря которым дети могли проводить каникулы рядом с родителями и знакомиться с их профессиональной средой.

Ещё один проект — «Растим поколение чемпионов», программа признания академических достижений детей сотрудников. Компания отмечает победителей Всероссийской олимпиады школьников, олимпиад и выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ.

Этим летом в Москве и Ярославле появились офисы под открытым небом. На территории ярославского дата-центра и штаб-квартиры Билайна оборудовали полноценные рабочие места для ноутбуков и зоны для встреч. Ещё одним форматом стал летний коворкинг «Сигнал пойман» — гибридное пространство в парке, где рабочий формат сочетался с well-being-активностями: йогой, массажем, мастер-классами и неформальными встречами команд.

Мария Голяндрина, заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию в Билайне:

«Высокая вовлечённость — это не результат одной программы или красивых презентаций. Она формируется из ежедневного опыта сотрудников и, прежде всего, из понимания того, что их мнение действительно имеет значение. Поэтому для нас важно не просто собрать обратную связь, а показать, что происходит после опроса: внимательно разобрать комментарии, определить точки для улучшения и превратить их в конкретные решения. Это касается самых разных аспектов — от комфортной рабочей среды и развития экспертизы до поддержки семей и возможностей для самореализации. Когда сотрудники видят, что их слышат и что их обратная связь становится частью реальных изменений, доверие к компании растёт, а вместе с ним сохраняется и высокий уровень вовлечённости».

Сертификат «Отличное место для работы» выдан Билайну сроком на один год с момента получения результатов исследования. Документ имеет уникальный идентификационный номер. Компания включена в перечень сертифицированных организаций на платформе Happy Job.