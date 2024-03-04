Банкротство физических лиц в 2024 году

Банкротство стало проблемой для многих граждан нашей страны. Это подтверждается статистикой «Федресурса»: 250 000 человек с начала 2023 и по начало 2024 года обратились в суд для оформления этой процедуры. Если вы читаете эту статью, вероятно, эта проблема коснулась и вас.

Что вы узнаете из этого материала: как проходит процедура банкротства физического и юридического лица, этапы процедуры, какой список документов необходим и какие последствия влечет за собой процедура банкротства в 2024 году.

Что такое банкротство?

ФЗ РФ «О несостоятельности(банкротстве)» гласит: несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом или наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

Таким образом, называть себя банкротом можно только после прохождения процедуры банкротства. Об этом следует помнить во время общения с коллекторами: можно сообщить, что подано заявление на банкротство. До первого заседания коллекторы имеют право звонить, а называть себя банкротом можно только после первого заседания.

Кто может инициировать банкротство?

Федеральная налоговая служба разъясняет закон и определяет следующий круг лиц, имеющих право инициировать банкротство:

сам должник;

кредиторы;

уполномоченные органы (налоговые службы и муниципальные образования);

руководитель юридического лица, ИП.

Когда можно объявить себя банкротом?

В зависимости от того, какой вид банкротства необходимо оформить и каким образом этого нужно добиваться, признаки несостоятельности разнятся. Однако, существуют общие условия банкротства:

С учетом всех официальных доходов невозможно покрыть долги. Покрыть долги возможно, но на руках не остается даже прожиточного минимума для содержания себя и иждивенцев. Учитываются долги по любым гражданско-правовым обязательствам: микрозаймы, кредиты, квартплата.

Подробнее о признаках в каждой конкретной ситуации поговорим ниже.

Банкротство физических лиц через МФЦ

С 1 сентября 2020 года физические лица могут пройти упрощенную процедуру оформления банкротства через МФЦ. Это возможно, если общая сумма долга от 50 000 до 500 000 тысяч рублей.

В расчет общей суммы входят несколько видов долгов, в том числе такие:

по займам и кредитам (включая проценты по ним);

по налогам и сборам;

по договорам поручительства (включая суммы, по которым основной должник платит вовремя).

Сумма долга считается независимо от даты последнего платежа, просрочек и обращения кредитора в суд для взыскания задолженности. Точную сумму долга по кредитам можно узнать у каждого кредитора, по налогам — проверить на сайте nalog.ru, по автоштрафам — на сайте ГИБДД, сведения по исполнительным производствам — на сайте ФССП.

Банкротство физических лиц через арбитражный суд

Начать процедуру оформления банкротства физических лиц обязан любой гражданин, чей суммарный долг превышает 500 000 рублей, а просрочка достигла 3 месяцев. Однако, дожидаться наступления этих двух обстоятельств необязательно, можно начать оформление с долгом от 22000 рублей, если вы понимаете, что не можете его выплатить.

Список документов для оформления банкротства

Юрист компании ООО «КредитамНет» https://kredita.net/ Елена Кутушова рекомендует начинать процесс с выбора юридической фирмы, которая займется вашим делом и выбором финансового управляющего. Если вы уверены в своих знаниях и считаете, что можете обойтись без квалифицированной юридической помощи, то без финансового управляющего в деле банкротства точно никак. Причем определиться с СРО необходимо еще до подачи заявления.

После того, как вы выбрали юристов для дальнейшей работы, можно приступать к сбору документов. Сюда входит следующая информация:

об открытых счетах и имуществе;

справки о задолженностях;

список кредиторов.

Когда все документы собраны, подается заявление через МФЦ или в арбитражный суд. Во втором случае после подачи ждём, когда суд пустит заявление к производству. Обычно это занимает около 5 дней, но, если загруженность суда большая, срок может измениться. Также возможен вариант, что заявление отклонят, если не будет необходимых документов, именно поэтому рекомендуем обратиться к специалисту - это сэкономит и время, и нервы.

Когда заявление принято, суд назначает дату первого заседания, это произойдет примерно через 1-2 месяца с момента подачи заявления. Если все пройдет без помех, вас признают банкротом и перейдут к процедурам банкротства, о которых поговорим отдельно.

Этапы процедуры банкротства в 2024 году

Чтобы списать долги, после первого суда вам предстоит пройти процедуры, о которых рассказываем ниже.

Этап наблюдения в процедуре банкротства. Наблюдение — процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. На этом этапе должника проверяют на факт наличия сделок, которые необходимо оспорить. Реструктуризация долгов. Эту процедуру проводят с целью восстановить платежеспособность должника. Разрабатывается комплекс мер, которые должны помочь гражданину погасить долги не более, чем за три года. Реализация имущества. Основной и, как правило, последний этап. Будет определено то имущество, которое можно продать. Неприкосновенным является единственное жилье. Финансовый управляющий получит 7% от суммы реализованного имущества, остальное пойдет в погашение долгов. Так долги будут списаны.

Почему суд может отказать в банкротстве?

Отказать могут по двум причинам:

несоответствие требованиям, предъявляемым к потенциальным банкротам. То есть вы не подходите по условиям, например, размер долга слишком маленький;

несоблюдение правил для оформления и подачи документации, посредством которой инициируется процедура. С такой проблемой обычно сталкиваются те граждане, которые отказываются от услуг юристов и пытаются подать заявление самостоятельно.

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Последствия банкротства физического лица.

Оформление банкротства физических лиц позволяет списать долги, но при этом влечёт за собой такие последствия:

В течение следующих 5 лет вы не сможете объявить себя банкротом. Оформление процедуры через суд требует финансовых вложений. Есть перечень долгов, которые никуда не денутся после оформления банкротства, к таким долгам можно отнести, к примеру, задолженность по алиментам.

Важно: в соответствии со статьей 213.30 ФЗ «О банкротстве», официально признанному банкроту запрещено: принимать участие в управлении юридическим лицом, занимать должности в органах управления юрлица, становиться учредителем или гендиректором, членом совета директоров, а также участником юридического лица в течение 3-х лет;

В течение десяти лет с даты завершения банкротства гражданин не вправе занимать должности в органах управления кредитной организации, а также участвовать в управлении кредитной организацией. В течение пяти лет с даты завершения дела гражданин не вправе занимать должности в органах управления страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда или микрофинансовой компании, иным образом участвовать в управлении такими организациями.