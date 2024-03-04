Банкротство физических лиц в 2024 году
Банкротство стало проблемой для многих граждан нашей страны. Это подтверждается статистикой «Федресурса»: 250 000 человек с начала 2023 и по начало 2024 года обратились в суд для оформления этой процедуры. Если вы читаете эту статью, вероятно, эта проблема коснулась и вас.
Что вы узнаете из этого материала: как проходит процедура банкротства физического и юридического лица, этапы процедуры, какой список документов необходим и какие последствия влечет за собой процедура банкротства в 2024 году.
Что такое банкротство?
ФЗ РФ «О несостоятельности(банкротстве)» гласит: несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом или наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
Таким образом, называть себя банкротом можно только после прохождения процедуры банкротства. Об этом следует помнить во время общения с коллекторами: можно сообщить, что подано заявление на банкротство. До первого заседания коллекторы имеют право звонить, а называть себя банкротом можно только после первого заседания.
Кто может инициировать банкротство?
Федеральная налоговая служба разъясняет закон и определяет следующий круг лиц, имеющих право инициировать банкротство:
- сам должник;
- кредиторы;
- уполномоченные органы (налоговые службы и муниципальные образования);
- руководитель юридического лица, ИП.
Когда можно объявить себя банкротом?
В зависимости от того, какой вид банкротства необходимо оформить и каким образом этого нужно добиваться, признаки несостоятельности разнятся. Однако, существуют общие условия банкротства:
- С учетом всех официальных доходов невозможно покрыть долги.
- Покрыть долги возможно, но на руках не остается даже прожиточного минимума для содержания себя и иждивенцев.
- Учитываются долги по любым гражданско-правовым обязательствам: микрозаймы, кредиты, квартплата.
Подробнее о признаках в каждой конкретной ситуации поговорим ниже.
Банкротство физических лиц через МФЦ
С 1 сентября 2020 года физические лица могут пройти упрощенную процедуру оформления банкротства через МФЦ. Это возможно, если общая сумма долга от 50 000 до 500 000 тысяч рублей.
В расчет общей суммы входят несколько видов долгов, в том числе такие:
- по займам и кредитам (включая проценты по ним);
- по налогам и сборам;
- по договорам поручительства (включая суммы, по которым основной должник платит вовремя).
Сумма долга считается независимо от даты последнего платежа, просрочек и обращения кредитора в суд для взыскания задолженности. Точную сумму долга по кредитам можно узнать у каждого кредитора, по налогам — проверить на сайте nalog.ru, по автоштрафам — на сайте ГИБДД, сведения по исполнительным производствам — на сайте ФССП.
Банкротство физических лиц через арбитражный суд
Начать процедуру оформления банкротства физических лиц обязан любой гражданин, чей суммарный долг превышает 500 000 рублей, а просрочка достигла 3 месяцев. Однако, дожидаться наступления этих двух обстоятельств необязательно, можно начать оформление с долгом от 22000 рублей, если вы понимаете, что не можете его выплатить.
Список документов для оформления банкротства
Юрист компании ООО «КредитамНет» https://kredita.net/ Елена Кутушова рекомендует начинать процесс с выбора юридической фирмы, которая займется вашим делом и выбором финансового управляющего. Если вы уверены в своих знаниях и считаете, что можете обойтись без квалифицированной юридической помощи, то без финансового управляющего в деле банкротства точно никак. Причем определиться с СРО необходимо еще до подачи заявления.
После того, как вы выбрали юристов для дальнейшей работы, можно приступать к сбору документов. Сюда входит следующая информация:
- об открытых счетах и имуществе;
- справки о задолженностях;
- список кредиторов.
Когда все документы собраны, подается заявление через МФЦ или в арбитражный суд. Во втором случае после подачи ждём, когда суд пустит заявление к производству. Обычно это занимает около 5 дней, но, если загруженность суда большая, срок может измениться. Также возможен вариант, что заявление отклонят, если не будет необходимых документов, именно поэтому рекомендуем обратиться к специалисту - это сэкономит и время, и нервы.
Когда заявление принято, суд назначает дату первого заседания, это произойдет примерно через 1-2 месяца с момента подачи заявления. Если все пройдет без помех, вас признают банкротом и перейдут к процедурам банкротства, о которых поговорим отдельно.
Этапы процедуры банкротства в 2024 году
Чтобы списать долги, после первого суда вам предстоит пройти процедуры, о которых рассказываем ниже.
- Этап наблюдения в процедуре банкротства. Наблюдение — процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. На этом этапе должника проверяют на факт наличия сделок, которые необходимо оспорить.
- Реструктуризация долгов. Эту процедуру проводят с целью восстановить платежеспособность должника. Разрабатывается комплекс мер, которые должны помочь гражданину погасить долги не более, чем за три года.
- Реализация имущества. Основной и, как правило, последний этап. Будет определено то имущество, которое можно продать. Неприкосновенным является единственное жилье. Финансовый управляющий получит 7% от суммы реализованного имущества, остальное пойдет в погашение долгов. Так долги будут списаны.
Почему суд может отказать в банкротстве?
Отказать могут по двум причинам:
- несоответствие требованиям, предъявляемым к потенциальным банкротам. То есть вы не подходите по условиям, например, размер долга слишком маленький;
- несоблюдение правил для оформления и подачи документации, посредством которой инициируется процедура. С такой проблемой обычно сталкиваются те граждане, которые отказываются от услуг юристов и пытаются подать заявление самостоятельно.
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Последствия банкротства физического лица.
Оформление банкротства физических лиц позволяет списать долги, но при этом влечёт за собой такие последствия:
- В течение следующих 5 лет вы не сможете объявить себя банкротом.
- Оформление процедуры через суд требует финансовых вложений.
- Есть перечень долгов, которые никуда не денутся после оформления банкротства, к таким долгам можно отнести, к примеру, задолженность по алиментам.
Важно: в соответствии со статьей 213.30 ФЗ «О банкротстве», официально признанному банкроту запрещено: принимать участие в управлении юридическим лицом, занимать должности в органах управления юрлица, становиться учредителем или гендиректором, членом совета директоров, а также участником юридического лица в течение 3-х лет;
В течение десяти лет с даты завершения банкротства гражданин не вправе занимать должности в органах управления кредитной организации, а также участвовать в управлении кредитной организацией. В течение пяти лет с даты завершения дела гражданин не вправе занимать должности в органах управления страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда или микрофинансовой компании, иным образом участвовать в управлении такими организациями.
Таким образом, оформление банкротства физического лица – законный способ списать долги и избавиться от звонков коллекторов. При этом процедура требует финансовых вложений, если вы решили действовать через суд. Настоятельно рекомендуем не пытаться сэкономить на услугах опытного юриста, профессионал поможет пройти эту процедуру с наименьшим ущербом и в сжатые сроки.