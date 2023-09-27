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АО «Транснефть – Прикамье» завершило набор на целевое обучение рабочим профессиям

АО «Транснефть – Прикамье» завершило набор на целевое обучение рабочим профессиям

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АО «Транснефть – Прикамье» завершило целевой набор кандидатов на обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих. Освоение ведущих профессий в области нефтепроводного транспорта проходит на базе Канашского транспортно-энергетического техникума (КанТЭТ), являющегося для предприятия одним из опорных учебных заведений.

Обучение проходит в рамках единой для всех подразделений ПАО «Транснефть» программы по подготовке специалистов для работы на производственных объектах. В 2023-24 учебном году по направлению организаций системы «Транснефть» КанТЭТ принял на обучение 70 человек, в том числе 17 – от АО «Транснефть – Прикамье».

После завершения обучения штат предприятия пополнят представители основных рабочих профессий: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор нефтепродуктоперекачивающей станции, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электрогазосварщик.

«Канашский транспортно-энергетический техникум на протяжении многих лет является кузницей кадров. Уверен, что в скором будущем выпускники опорного учебного заведения вольются в наш большой профессиональный коллектив», – отметил заместитель генерального директора АО «Транснефть – Прикамье» по управлению персоналом и общим вопросам Иван Павлов.

Занятия в техникуме ведут мастера производственного обучения и преподаватели, имеющие большой педагогический стаж и богатый производственный опыт. В период получения профессионального образования предприятие взаимодействует с учебным заведением с целью создания условий, необходимых для подготовки квалифицированных работников, а также организует прохождение производственной практики.

Отрабатывать навыки будущие работники будут на оборудовании, установленном на данный момент на производственных объектах предприятия. Подобная практика позволит выпускникам максимально быстро адаптироваться после трудоустройства на рабочих местах.

По окончании техникума выпускники получат дипломы установленного образца о среднем профессиональном образовании и пополнят персонал производственных объектов общества.

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