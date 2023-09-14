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· Виктория Зимина

Аллергия на домашних животных: как снизить риск реакции

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Аллергия — это патологическое состояние иммунной системы, которое не стоит оставлять без внимания. Примерно 38% пациентов впервые обращаются за помощью лишь через 10 лет после появления первых симптомов аллергии. Затягивать с лечением не нужно, поскольку заболевание существенно снижает качество жизни. Часто аллергия возникает из-за домашних животных, уйти от нее можно не только благодаря своевременному лечению, но и прибегнув к ряду профилактических мер.

Что такое аллергия на домашних животных?

Возникает аллергия спонтанно и зачастую усугубляется плохой экологией, злоупотреблением сладким, алкоголем и рядом других факторов. При аллергическом состоянии иммунная система показывает высокую чувствительность к веществам, попадающим в организм, которые мы по привычке зовем аллергенами. К таким антигенам относятся следы жизнедеятельность животных, вызывающие сильный иммунный ответ. Организм начинает бороться с мнимыми опасностями, попутно разрушая клетки и ткани вокруг.

Что становится причиной аллергии?

Реакция на кошек или собак — это наиболее распространенная разновидность аллергии у человека. Иммунная система аллергика реагирует на белки Fel кошек и Can собак. Эти частицы есть в шерсти, коже, слюне, испражнениях и выделениях желез домашних питомцев. Некоторые могут иметь врожденную аллергию, у других она развивается после длительного контакта с животным. Важно, что мелкие частицы животных долго держатся на одежде, коврах и обивках, плавают в воздухе и переносятся в соседние квартиры. После контакта появляются такие симптомы:

  • зуд кожных покровов и краснота;
  • заложенность или течение из носа;
  • опухлость глаз и покраснение век;
  • сухой кашель и проблемы с дыханием.

Профилактика и лечение при помощи препарата «Фенкарол»

При первых симптомах аллергии необходимо сразу направиться к врачу-аллергологу. Врач проведет осмотр и направит пациента на лабораторные исследования. С большой долей вероятности доктор порекомендует пересмотреть питание, отказаться от вредных привычек и ограничить или полностью исключить контакты с животными. Если общение с животным будет продолжено, то необходимо купировать симптоматику и предупреждать ее появление.

При легкой или средней степени течения заболевания достаточно антигистаминных препаратов. Одним из лучших представителей этого сегмента являеются таблетки от аллергии «Фенкарол», сочетающие признаки препаратов 1-го и 2-го поколений. «Фенкарол» нацелен на лечение аллергических проявлений и блокирует серотониновые рецепторы, снимая зуд. Он делает H1-рецепторы невосприимчивыми к причине воспалений — гистамину, а также способствует выведению его из организма. Препарат не вызывает сонливости и назначается с 3-х лет.

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