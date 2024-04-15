Полезное
· 16+ · Анастасия Дмитриева

Айдентика бренда – до узнаваемости один шаг

Подписаться в Telegram

Чтобы потребитель стремился покупать именно ваш продукт, нужно, чтобы он выделялся в бесконечной череде аналогов. Айдентика бренда поможет вам стать узнаваемыми, обойдя тысячи конкурентов.

Откуда пошло понятие «айдентика»

Термин «айдентика» произошел от английского слова «identity» или идентичность (тождественность). Методика помогает сделать продукт или торговую марку запоминающимся и привлечь целевую аудиторию.

Технологии айдентики нацелены на грамотное выстраивание визуальной коммуникации с потенциальным покупателем, и чем больше конкурентов, тем детализированнее должна быть спроектирована айдентика.

Как работает айдентика

Специалисты, работающие на повышение узнаваемости бренда, воздействуют на все органы чувств человека:

  1. Зрение – визуальная составляющая контента. Здесь идет работа с цветами, паттернами, создается логотип, придумывается маскот (персонаж-талисман). При конструировании айдентики важно, чтобы подобранные образы и оттенки гармонировали друг с другом и соответствовали транслируемой идее.

  2. Слух – задаются фирменные слоганы, джинглы, подбираются сопровождающие мелодии. Айдентика определяет, какие звуки и ритмы ассоциируются с продвигаемым продуктом и обыгрывают их в рекламном ролике.

  3. Вкус – задействуются образы, вызывающие позитивное «послевкусие». Этот способ восприятия информации используют реже других, но он незаменим при продвижении продуктов питания.

  4. Обоняние – также не часто используемый инструмент, однако он способен создать у потребителя впечатление премиальности бренда.

  5. Осязание – если текстура продвигаемого продукта не представляет собой ничего интересного, айдентика предлагает использовать тактильно приятную упаковку или визитки, которые будут восхитительны на ощупь.

Основные элементы айдентики

Если вы хотите выделиться на рынке, необходимо, чтобы каждая деталь вашего стиля работала на установление крепких эмоциональных связей с аудиторией. Методика представляет собой грамотно скомпонованный комплекс элементов, каждый из которых играет значительную роль:

  • Название компании должно быть уникальным и отражать миссию организации. Не менее важно удачно подобрать цвет и шрифт, которым наименование будет написано на вывесках, визитках, этикетках и прочих фирменных предметах. Нужно учитывать, что оттенки, угол наклона и ширина букв несут не столько смысловую, сколько эмоциональную окраску. Специалисты по айдентике грамотно работают с ассоциативным рядом. Например, у каждого цвета есть положительная и негативная ассоциация, зависящая от контекста. Или определенная форма шрифта передает ощущение утонченности, а другая соотносится с эффектом инновационности, технологичности.

  • Логотип представляет собой графический образ организации. Он может сочетать буквы и декоративные детали. Данный элемент передает идею бизнеса и быть легко запоминающимся.

Дизайн сайта или мобильного приложения должны соответствовать общей миссии. Платформы необходимо оформить в «фирменных» цветах, тем самым укрепив образ компании в сознании потребителя.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане из-за загрязнения реки с карты пропала деревня

Новости Татарстана

22 часа назад

Артем Лукоянов рассказал о своем будущем в «Ак Барсе»

химикаты против борщивика

Новости Татарстана

день назад

Прокуратура РТ проводит проверку после столкновения паромов на Волге

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

пирсинг ногтей в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани были слышны сирены гражданской обороны

Новости Татарстана

4 часа назад

В Тукаевском районе Татарстана отец и сын получили удар током

Новости Татарстана

5 часов назад

В Советском районе Казани без воды остались общежитие КФУ и детсады

Новости Казани

день назад

Из-за ремонта на Баумана «Казанскому коту» пришлось переехать
Новости Татарстана
3 часа назад

В Республике Татарстан ввели новую меру поддержки многодетным

В Республике Татарстан ввели новую меру поддержки многодетным

Новости Татарстана

10 минут назад

Пожар на Малой Крыловке в Казани локализован

Новости Татарстана

40 минут назад

Работники казанского кладбища «Курган» опровергли размытие могил

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани водитель сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

Новости Татарстана

3 часа назад

Власти Татарстана попросили обеспечить всем регионам закупку лекарств от редких болезней
Мэр Набережных Челнов поручил провести ремонт разбитых большегрузами дорог
Новости Татарстана
25 минут назад

Мэр Набережных Челнов поручил провести ремонт разбитых большегрузами дорог

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане рабочая неделя начнется с грозы и потепления до +16

Новости Казани

22 часа назад

В Казани на празднование Дня России потратят 9,5 млн рублей

Новости Казани

день назад

В Культурном центре Пушкина в Казани прямо в стене прорубили дверь для хостела
Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
6 дней назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.