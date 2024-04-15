Айдентика бренда – до узнаваемости один шаг

Чтобы потребитель стремился покупать именно ваш продукт, нужно, чтобы он выделялся в бесконечной череде аналогов. Айдентика бренда поможет вам стать узнаваемыми, обойдя тысячи конкурентов.

Откуда пошло понятие «айдентика»

Термин «айдентика» произошел от английского слова «identity» или идентичность (тождественность). Методика помогает сделать продукт или торговую марку запоминающимся и привлечь целевую аудиторию.

Технологии айдентики нацелены на грамотное выстраивание визуальной коммуникации с потенциальным покупателем, и чем больше конкурентов, тем детализированнее должна быть спроектирована айдентика.

Как работает айдентика

Специалисты, работающие на повышение узнаваемости бренда, воздействуют на все органы чувств человека:

Зрение – визуальная составляющая контента. Здесь идет работа с цветами, паттернами, создается логотип, придумывается маскот (персонаж-талисман). При конструировании айдентики важно, чтобы подобранные образы и оттенки гармонировали друг с другом и соответствовали транслируемой идее. Слух – задаются фирменные слоганы, джинглы, подбираются сопровождающие мелодии. Айдентика определяет, какие звуки и ритмы ассоциируются с продвигаемым продуктом и обыгрывают их в рекламном ролике. Вкус – задействуются образы, вызывающие позитивное «послевкусие». Этот способ восприятия информации используют реже других, но он незаменим при продвижении продуктов питания. Обоняние – также не часто используемый инструмент, однако он способен создать у потребителя впечатление премиальности бренда. Осязание – если текстура продвигаемого продукта не представляет собой ничего интересного, айдентика предлагает использовать тактильно приятную упаковку или визитки, которые будут восхитительны на ощупь.

Основные элементы айдентики

Если вы хотите выделиться на рынке, необходимо, чтобы каждая деталь вашего стиля работала на установление крепких эмоциональных связей с аудиторией. Методика представляет собой грамотно скомпонованный комплекс элементов, каждый из которых играет значительную роль:

Название компании должно быть уникальным и отражать миссию организации. Не менее важно удачно подобрать цвет и шрифт, которым наименование будет написано на вывесках, визитках, этикетках и прочих фирменных предметах. Нужно учитывать, что оттенки, угол наклона и ширина букв несут не столько смысловую, сколько эмоциональную окраску. Специалисты по айдентике грамотно работают с ассоциативным рядом. Например, у каждого цвета есть положительная и негативная ассоциация, зависящая от контекста. Или определенная форма шрифта передает ощущение утонченности, а другая соотносится с эффектом инновационности, технологичности.

Логотип представляет собой графический образ организации. Он может сочетать буквы и декоративные детали. Данный элемент передает идею бизнеса и быть легко запоминающимся.

Дизайн сайта или мобильного приложения должны соответствовать общей миссии. Платформы необходимо оформить в «фирменных» цветах, тем самым укрепив образ компании в сознании потребителя.