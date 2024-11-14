7 аргументов в пользу покупки лазерного станка

В современной промышленности все чаще отказываются от механических способов резки заготовок в пользу лазерного оборудования. Принцип его работы заключается в раскрое материалов с помощью луча лазера. Бесконтактный способ позволяет решать материалы с максимальной точностью и минимальными отходами. Лазерные станки сегодня используются на предприятиях мебельной промышленности, производстве рекламных конструкций, сувениров, украшений, предметов интерьера. Купить лазерный станок стоит и для фабрики, которая выпускает мелкие детали для разнообразной техники или даже тяжелого промышленного оборудования.

Приведем 7 аргументов в пользу покупки лазерного оборудования для предприятия и бизнеса.

Быстрая окупаемость

Несмотря на то, что лазерные станки стоят ощутимо дороже других моделей, они окупаются довольно быстро. Отсутствие необходимости в замене режущих элементов и высокая скорость работы делает свое дело.

Максимальная точность

Можно ли сократить погрешность до долей миллиметра? Конечно! Лазерные станки считаются самым точным оборудованием. Их погрешность составляет всего 0,1 мм.

Универсальность

Лазерные станки способны резать легированные и углеродистые матки стали, нержавеющую сталь, алюминий, медь, оргстекло, пластик, ПВХ, текстиль, фанеру и древесину. Осталось только выбрать подходящее оборудование с учетом вашего профиля.

Высокое качества реза

За счет того, что раскрой осуществляется бесконтактным способом, на кнопках не будет дефектов. Края не нужно шлифовать (что в случае с мелкими деталями и вовсе невозможно) или зачищать. Некоторые модели станков могут нарезать сразу несколько слоев материала. Это особенно важно на массовом производстве.

Оптимизация использования материала

При лазерной резки остается минимальное количество отходов. Это особенно важно для отраслей, которые работают с дорогими материалами, например, натуральной кожей или ценными породами древесины.

Стабильный результат

За счет автоматического режима резки все нарезанные детали будут иметь одинаковые параметры. Это очень важно в легкой промышленности, производстве техники, медицинских приборов и т.д.

Возможность оперативной настройки

Достаточно задать новые параметры с учетом вида заготовки для раскроя и можно начинать работу. Это существенно экономит время оператора, позволяет избежать простоя и повысить прибыль предприятия.

Практически все модели лазерных станков автоматизированы. Это означает, что сам процесс резки происходит без непосредственного участия оператора.

Некоторые модели оснащены специальными камерами, которые "считывают" лекала, размещенные на рабочем столе и далее передают их в компьютер. Раскрой заготовки будет осуществляться по полученным после сканирования параметрам.