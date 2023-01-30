Зеленский признал, что ситуация для ВСУ под Артемовском и Угледаром складывается "жестко": "Постоянные русские штурмы"

Ситуация для украинских войск на Артемовском и Угледарском направлениях в ДНР сложилась очень "жесткая", заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.

"Бахмутское, Угледарское и другие направления в Донецкой области — это постоянные русские штурмы, попытки прорвать нашу оборону", — сказал он.

По словам главы Украины, на этих направлениях сохраняется высокая интенсивность атак.