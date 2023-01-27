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"Завершите это безумство!": Дональд Трамп предупредил о том, что может начаться ядерная война

"Завершите это безумство!": Дональд Трамп предупредил о том, что может начаться ядерная война

Фото: blackeyepolitics.com

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что передача Западом Киеву танков может спровоцировать начало ядерного конфликта, поэтому необходимо как можно скорее завершить военные действия на Украине, пишет ТАСС.

"Сначала танки, потом будут ядерные бомбы. Завершите эту безумную войну, сейчас же. Это так просто!" - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

25 января правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт.

Президент США Джо Байден позднее проинформировал, что Вашингтон отправит на Украину 31 танк Abrams. По словам Байдена, решение Вашингтона о поставках танков на Украину - это не борьба против России, а "борьба за свободу". Кроме того, президент США добавил, что при поставках танков якобы не идет речь об угрозе для России.

В Кремле спокойно отреагировали это и отметили, что все эти танки "будут гореть".

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