Washington Post: Зеленский убеждал конгрессменов США в том, что Украина способна победить Россию

Украинский президент Владимир Зеленский во время своего визита в США пытался убедить Байдена и членов американского конгресса в том, что Украина способна целиком победить в конфликте с РФ, об этом пишет Washington Post со ссылкой на многочисленные неназванные источники.

"Зеленский использовал короткие встречи с Байденом и законодателями, пытаясь доказать, что Украина способна целиком одержать победу в войне. Однако должностные лица в частном порядке утверждают, что это маловероятно", - утверждает газета.

Визит Зеленского в США стал его попыткой "заручиться поддержкой настроенных скептически законодателей и американцев перед лицом ожесточенных зимних боев".

В среду Зеленский по приглашению Байдена провел несколько часов в Вашингтоне, в ходе которых встретился с главой государства, руководством конгресса и выступил там с речью. К его визиту было приурочено объявление о новом пакете американской военной помощи Украине на сумму $1,85 миллиарда. Данный пакет помощи включает в себя в том числе первую батарею ПВО Patriot.

Ранее мы сообщали, что в Кремле заявили о существенном продвижении России на пути демилитаризации Украины.

