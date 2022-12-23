В Кремле заявили о существенном продвижении России на пути демилитаризации Украины

Пресс-секретарь президента России, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что имеет место существенное продвижение по пути демилитаризации Украины, пишет RT.

"Можно констатировать, что здесь существенное продвижение по пути демилитаризации", — сказал Песков.

Так Песков ответил на вопрос, можно ли считать выполненной одну из задач СВО - демилитаризацию соседнего государства, исходя из выступления Путина, в котором он заявил, что украинский вооружённый потенциал, а также поставки вооружения из Восточной Европы практически подошли к концу.

Ранее мы сообщали, что Путин сделал заявление о завершении конфликта на Украине: "Чем быстрее, тем лучше, конечно".

